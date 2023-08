Allianssimalli laajenee sähköverkkoihin – Kajave Oy, Enerke Oy, Despro Engineering Oy ja Kuhmon Rakennuspojat Oy solmivat allianssisopimuksen sähköverkon investointi- ja kunnossapitoprojektien suunnittelusta ja toteutuksesta

Kajave Oy on solminut allianssisopimuksen sähköverkon investointi- ja kunnossapitoprojektien suunnittelusta ja toteutuksesta Enerke Oy:n, Despro Engineering Oy:n ja Kuhmon Rakennuspojat Oy:n muodostaman EKD-ryhmittymän kanssa. Kyseessä on ensimmäinen tässä mittakaavassa toteutettava hankinta sähköverkkotoimialalla. Sopimuksen arvo on noin 38 miljoonaa euroa, ja sen työllistävä vaikutus on n. 100 henkilötyövuotta neljän vuoden aikana. Sopimus sisältää jatko-option vuosille 2028–2030.

Kuvassa vasemmalta Asko Huotari Kuhmon Rakennuspojat Oy, Eetu Niskanen Kajave Oy, Päivi Hakala, Despro Engineering Oy, Janne Huotari Enerke Oy ja Timo Jutila Kajave Oy

”Allianssimallilla on saavutettu hyviä kokemuksia muilla infrarakentamisen aloilla. Haluamme olla oman toimialan edelläkävijä ja tuoda muualta saadut hyvät opit myös sähköverkkojen rakentamiseen ja kunnossapitoon. Tavoitteenamme on kehittää yhdessä alan parhaiden kumppaneiden kanssa entistä laadukkaampia ja tehokkaampia toimintatapoja sähköverkkojen rakentamiseen ja kunnossapitoon”, sanoo Kajave Oy:n toimitusjohtaja Timo Jutila. EKD-ryhmittymässä toimivat Enerke Oy, Despro Engineering Oy ja Kuhmon Rakennuspojat Oy. Enerke vastaa sähkötöistä ja toimii päätoteuttajana, Despro vastaa suunnittelusta ja Kuhmon Rakennuspojat maanrakennuksesta. ”Olemme äärimmäisen tyytyväisiä saadessamme uusiksi Kajaven kumppaneiksi Kuhmon Rakennuspojat ja Despron. On myös ilahduttavaa, että saamme jatkaa edelleen kumppanuuttamme Enerken kanssa. Meille on tärkeää varmistaa tehokas verkkojen viankorjausvalmius vuorokauden ympäri jokaisena vuoden päivänä”, toteaa Kajaven rakennuttamis- ja hankintapäällikkö Eetu Niskanen. Nyt tehty sopimus kattaa Kajaven sähkönjakeluverkon itäisen alueen (Sotkamo, Kuhmo, Suomussalmi) yleissuunnittelun, projektirakentamisen, kunnossapidon, viankorjauksen, sähkömittarien asennuksen ja asiakaspalvelun kenttätyöt. EKD-ryhmittymä vastaa myös jatkossa koko Kajaven verkkoalueen alueverkon, sähköasemien, verkostoautomaation sekä viestiverkon vianhoidosta ja kunnossapidosta. Kajaven arvio hankkeen kokonaisarvosta on noin 38 miljoonaa euroa ilman optiovuosia. ”Enerkelle sopimus varmistaa toimintamme Kainuussa. On hienoa olla edelläkävijä toimialalla ja olemme todella motivoituneita kehittämään yhdessä allianssimallista toimialalle läpinäkyvä ja kustannustehokas urakkamuoto”, sanoo Enerken toimitusjohtaja Janne Huotari. ”Hienoa päästä mukaan Kajaven ja EKD:n kanssa sähköverkon kunnossapidossa ja investointitöissä uraauurtavaan allianssiin. Suunnittelulla on merkittävä vaikutus koko hankkeen onnistumiseen. Olemme tuoneet allianssiin mukaan parhaat osaajamme ja kokemusta allianssityöskentelystä muilta toimialoilta. Nyt lähdemme hiomaan yhteistyötä saumattomaksi hankkeen kehitysvaiheessa; aina hankkeen parhaaksi!” sanoo Despro Engineering Oy:n liiketoimintajohtaja Päivi Hakala. ”Allianssimalli antaa meille mahdollisuuden osallistua jo varhaisessa vaiheessa toteutuksen suunnitteluun. Pääsemme rakentamaan sähköinfraa paikallisin voimin ja sopimuksen kesto tuo jatkuvuutta”, sanoo Kuhmon Rakennuspoikien toimitusjohtaja Asko Huotari. Allianssimalli on yhteistoiminnallinen hankemuoto, joka perustuu projektin keskeisten toimijoiden yhteiseen sopimukseen. Allianssihankkeessa osapuolet vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla. Osapuolet jakavat hankkeen hyödyt ja riskit tavoitteena suorituskyvyn jatkuva parantaminen ja toimiminen hankkeen parhaaksi.

Avainsanat sähkönjakelusähköverkko

