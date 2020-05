ALMAn virtuaalinen livespektaakkeli kruunaa Helsinki-päivän ohjelman

Helsingin syntymäpäivää juhlitaan verkossa perjantaina 12. kesäkuuta.

Helsinki-päivää juhlitaan tänä kesänä poikkeuksellisesti vain verkon ja sosiaalisen median välityksellä. Ohjelmaa sirkustempuista konsertteihin ja improvisaatiosta digitaalisiin luonto-opastuksiin välitetään 12. kesäkuuta Helsinki-kanavalla, sosiaalisessa mediassa, tapahtumanjärjestäjien kanavilla sekä Radio Helsingin ääniaalloilla. Yli viidenkymmenen tapahtuman ohjelmakokonaisuuden täydentää ALMAn virtuaalinen erikoiskeikka.



Vuodesta 1959 juhlittu Helsinki-päivä tekee digiloikan, kun luvassa on verkon välityksellä koettavia tapahtumia laidasta laitaan. Kaikki Helsinki-päivän ohjelma on maksutonta ja vapaasti koettavissa vaikkapa kotisohvalta. Helsinki-kanava valjastetaan tapahtuman käyttöön koko päivän ajaksi, ja ohjelmaa striimataan kanavalle muun muassa Suvilahden Tiivistämön lähetysstudiosta.

Päivä käynnistyy Helsinki-päivän perinteillä, kun pormestari Jan Vapaavuori ja apulaispormestarit Anni Sinnemäki, Pia Pakarinen, Nasima Razmyar ja Sanna Vesikansa jakavat vuoden tiede-, ympäristö-, urheilu- ja kulttuuripalkinnot sekä tunnustukset vuoden helsinkiläisille taiteilijoille ja tutkimusapurahan saajille. Helsinki-kanavalla kruunataan myös perinteikkäät Stadin Kundi ja Friidu, kuullaan joukko huippukonsertteja lapsille ja aikuisille sekä matkataan muun muassa Kontulan OstariFestareille ja Herttoniemen kartanon Helsinki-päivään.

Tapahtumanjärjestäjät lähettävät lisäksi runsaasti ohjelmasisältöä omilta verkkosivuiltaan ja somekanaviltaan esimeriksi Facebookin tai Instagramin livelähetysten kautta. Luvassa on muun muassa sirkusta, sambaa, a cappella -improvisaatiota, Philomelan kuorokonsertti, kolttasaamelaista musiikkia, klubihistorian helmiä Bottalta, virtuaaliopastuksia luontoon ja avaruuteen sekä työpajoja sarjakuvien piirtämisestä nykytanssiin. Radio Helsingin taajuuden valtaavassa Helsinki-päivän juhlalähetyksessä kuullaan Helsinki-päivän vieraita ja tunnelmoidaan Helsinki-aiheisella musiikilla.

Helsinki-päivänä myös herkutellaan yhdessä, kun Esplanadilla jo vuosia nautittu Illallinen taivaan alla siirtyy verkkoon ja kutsuu koko kaupungin yhteiselle virtuaali-illalliselle. Helsinki-päivän aamuna Kaupungintalolla perinteisesti nautitut raparperipiirakkakahvit taas katetaan tänä vuonna kotikeittiöihin päivän virallisen ohjeen mukaan itse leivotun piirakan kera. Raparperipiirakkaa päästään nauttimaan myös kaupungin hoivakoidessa ja palvelutaloissa.

Helsinki-päivän ohjelman kruunaa perjantai-illan päätteeksi klo 21 ALMAn virtuaaliseen Helsinkiin sijoittuva Have U Seen Her? Helsinki Day Cyber Concert -erikoiskeikka, joka striimataan Helsinki-kanavalle, burst.fi-sivulle sekä ALMAn YouTube-kanavalle. Unimaailmaan sukeltavassa livespektaakkelissa kuullaan kokonaisuudessaan ALMAn tuore debyyttilevy, ja yleisö pääsee osallistumaan luomansa avatarin avulla. Keikan toteuttavat Helsingin kaupunki, virtuaaliteknologiaan erikoistunut Zoan sekä levy-yhtiö PME Records.