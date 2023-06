Almedalsveckan 2023: Hanasaari esittelee tutkimuksen luottamuksesta yhteiskunnan keskeisiin instituutioihin Ruotsissa ja Suomessa

Tutkimus esitellään keskiviikkona 28. kesäkuuta klo 8 Joda Bar & Kök ‑ravintolassa osoitteessa Skeppsbron 24, Visby. Tilaisuudessa ovat mukana Hanasaaren toimitusjohtaja Gunvor Kronman, ruotsalaisen Vetenskap & Allmänhetin väliaikainen johtaja Gustav Bohlin, Linné-yliopiston dosentti Beate Schirrmacher sekä Suomen entinen kulttuuri- ja puolustusministeri Stefan Wallin.

Keskustelun moderaattorina toimii Hanasaaren projektipäällikkö Janne Wikström, joka johti kyselytutkimustyötä.

”Tämä on ensimmäinen osa suomalais-ruotsalaista barometria, jonka Hanasaari ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto julkaisevat myöhemmin syksyllä. Barometri on laajuudessaan ensimmäinen laatuaan, ja se kattaa niin tilastotietoa kaupanalasta matkailuun kuin Ruotsissa ja Suomessa tehtyjä kyselytutkimuksia”, Janne Wikström kertoo.

Hanasaari järjestää Almedalsveckanin aikana myös muuta ohjelmaa, kuten keskustelutilaisuudet aiheista Vahva kulttuuri on maan puolustuksen ja kriisivalmiuden selkäranka, Miksi humanistisia tieteitä tarvitaan hyvään johtajuuteen koulussa?, Rajaton Pohjola – utopia? sekä Suomalais-ruotsalainen puolustusyhteistyö ja eurooppalainen turvallisuus.

Livestriimaus:

28.6. klo 8.15 (klo 9.15 Suomen aikaa). Luotammeko keskeisiin instituutioihimme Ruotsissa ja Suomessa? https://www.youtube.com/watch?v=TRf9Xj9pDH4

28.6. klo 9.30 (klo 10.30 Suomen aikaa). Vahva kulttuuri on maan kriisivalmiuden ja puolustuksen selkäranka: https://www.youtube.com/watch?v=mwxgYi-huiI

28.6. klo 18 (klo 19 Suomen aikaa). Suomalais-ruotsalainen puolustusyhteistyö ja eurooppalainen turvallisuus: https://www.youtube.com/watch?v=Xc6ta3GOEAE

29.6. klo 18 (klo 19 Suomen aikaa). Sweden, Finland and Nato´s changing strategic posture in the Nordic-Baltic region: https://www.youtube.com/watch?v=6FsEPaJiYKU

Katso Hanasaaren ohjelma ja aikataulut Almedalsveckanin aikana 27.6.–1.7.2023 tästä: www.hanaholmen.fi/event_category/kaikki-tapahtumat/

Lisätietoja antaa Hanasaaren viestintäjohtaja Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. 040 767 7373.

www.hanaholmen.fi