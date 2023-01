Alueellinen maanpuolustuskurssi perehdyttää kokonaisturvallisuuteen ja alueen yhteistoimintaan varautumisasioissa

Aluehallintovirasto julkaisi kehittämänsä verkkosivuston saavutettavuuden testausohjelmiston lähdekoodin 16.1.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Aluehallintovirasto on julkaissut verkkosivustojen saavutettavuuden valvontaan kehittämänsä Salvia-testausohjelmiston lähdekoodin. Lähdekoodi on julkaistu avoimella lisenssillä, ja se on siten hyödynnettävissä niin epäkaupalliseen kuin kaupalliseenkin käyttöön.