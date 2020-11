Alueellinen valmiustoimikunta 5.11.2020: Valmistautuminen koronarokotuksiin käynnissä (Länsi- ja Sisä-Suomi)

Alueellisen valmiustoimikunnan puheenjohtaja, aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen avasi 5.11.2020 kokouksen katsauksella koronatilanteeseen alueella. Perjantaina 6.11. astuu voimaan Vaasan sairaanhoitopiirin aluetta koskeva kokoontumisrajoituksen lievennys. Hän varoitti, että edelleen on olemassa suuri vaara, että epidemiapesäkkeitä pulpahtelee sieltä täältä.

Onnistuminen taudin torjunnassa edellyttää hyvää yhteistyötä kansalaisten, yhteisöjen, kunnan, sairaanhoitopiirin, aluehallintoviraston ja muiden viranomaisten kesken. Jokaisella on oma rooli. Vaasassa olemme yhdessä myös onnistuneet erinomaisesti, Pukkinen kiitti.

Valmiustoimikunnan organisaatiokohtaisissa puheenvuoroissa nousi esille henkilöstön ja kansalaisten kriisinkestävyys pitkittyneessä pandemiatilanteessa. Jokaisella yksilöllä on oma vastuu, samoin kuin työnantajilla, että selvitään yhdessä tästä pitkästä ja erikoisesta tilanteesta.

Tilaisuuksia saa järjestää, mutta ohjeiden mukaisesti

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päivittänyt marraskuun rajoituspäätöstään Vaasan sairaanhoitopiirin alueen osalta. Rajoituspäätös koskee nyt yli 20 hengen tilaisuuksia ja voimassa ollut 50 hengen tapahtumien täyskielto kumotaan. Määräys on voimassa ajalla 6.11.–30.11.2020.

Alueen muiden sairaanhoitopiirien osalta voimassa ovat 50 hengen kokoontumisia koskevat määräykset tilaisuuksien järjestämisestä.

Näätäeläimet voivat levittää koronaa

Ajankohtainen uutinen Tanskan minkkitarhoilta huolestuttaa suuresti ja aiheuttaa varotoimia myös Suomessa. Tanska on ilmoittanut kaikkien minkkien lopettamisesta koko maassa. Syynä on herkästi näätäeläimiin siirtyneiden koronavirustartuntojen leviäminen.

Suomessa maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto ja alan tuottajajärjestö ovat tiedottaneet nopeista varotoimista. Turkiseläinten Kasvattajain Liitto, Fifur on myös julkaissut tiedotteen asiasta.

Länsi- ja Sisä -Suomen aluehallintoviraston alueella noin 90 prosenttia Suomen turkistarhoista.

Koronaa havaittu minkkitarhoissa Tanskan lisäksi myös Alankomaissa, Espanjassa, USA:ssa ja Ruotsissa.Minkistä koronan on todettu voivan tarttua ihmiseen ja päinvastoin.

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto, Ruokavirasto, maa ja metsätalousministeriö sekä aluehallintovirasto ovat yhdessä kuntien eläinlääkäreiden ja terveydenhuoltoviranomaisten kanssa käynnistäneet selvitykset ja ennaltaehkäisevät toimet tilanteen selvittämiseksi ja uhan torjumiseksi, kertoo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston yksikön päällikkö, läänineläinlääkäri Matti Nyberg.

Ensimmäinen rokote lähellä hyväksyntää

THL:n infektiotautien torjunta ja rokotukset yksikön ylilääkäri Hanna Nohynek kertoi kehitteillä olevista koronarokotteista ja rokottamisesta. Tiedossa on kaikkiaan yli 250 rokoteaihiota, joista 52 on kliinisissä tutkimuksissa. Rokote voisi estää tautia kolmella eri tavalla: se voi estämää koronavirusta tarttumasta, se voi estää tartunnan saanutta edelleen tartuttamasta virusta eteenpäin ja se voi vähentää vakavan taudin mahdollisuutta, jos tartunta kuitenkin tulisi.

Kaksi rokoteaihiota on hyvin pitkällä viimeisessä tehotutkimusvaiheessa. Näitä ovat BioNTech/Pfizerin mRNA rokote sekä Oxfordin yliopiston ja Astra Zenecan kehittämä adenovirusvektorirokote. Molempien odotetaan jättävän koronavirusrokotteen viimeisen vaiheen tuloksia lääkeviranomaisten arvioon jo ennen vuoden loppua. Oxfordin yliopiston mukaan on kuitenkin epävarmaa, saako rokote myyntilupaa ennen joulua.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä on suositellut, että koronarokote tulisi antaa kaikille niille, jotka sen haluavat, ja että Suomen tulisi hankkia kolmea eri rokotetta niin että sitä riittäisi noin 80 prosentin väestötason tarpeeseen. Maailman terveysjärjestö WHO on listannut eettiset periaatteet, joita maiden toivotaan noudattavan rokotteiden priorisoinnissa ja jaossa.

Suomessa on päätetty, että rokotteita annetaan vain myyntiluvan mukaisesti ja vapaaehtoisesti. EU:ssa komissio käy rokotehankintaneuvottelut jäsenmaiden puolesta. Kukin maa on halutessaan oikeutettu hankkimaan omaa väestömääräänsä vastaavan määrän rokoteannoksia. Suomen osuus on väestömäärän mukaan 1,23 prosenttia EU:n neuvottelemista rokotteista.

Tähän mennessä komissio tehnyt kolme ensimmäistä sopimusta: AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi-GSK -valmistajien kanssa. Komissio jatkaa neuvotteluja vastaavista sopimuksista muiden rokotevalmistajien kanssa.

Suomen koronarokotussuunnitelman askeleet

Arvokeskustelu mihin pyritään

Kansalaiskysely ja sidosryhmäkeskusteluja

Rokotusjärjestyksen ja kohdennuksen matemaattinen mallinnus ja asiantuntijakäsittely

Rokotteiden hankinta ja jakelu

Rokottamisen käytäntöjen suunnittelu

Ammattilaisten työn tuki

Kansalaisviestintä

Vaikuttavuuden seuranta: teho ja turvallisuus

