Alueellinen varautuminen hyvällä tasolla Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston koollekutsuma alueellinen valmiustoimikunta kokoontui torstaina 24.8.2023 syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa. Kokouksessa päivitettiin alueellisen varautumisen tilannekuva ja tarkisteltiin näkymää syksyn osalta.

Avauspuheenvuorossaan ylijohtaja Marko Pukkinen kertoi hallitusohjelman mukaisesta valtion aluehallinnon uudistamisesta. Aluehallintovirastot siirtyvät vuoden 2026 alusta alkaen valtakunnalliseen monialaiseen virastoon, johon yhdistetään myös Valvira ja ELY-keskusten Y-vastuualueen tehtävät. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa yhdenmukaisia lupa- ja valvontakäytäntöjä ja sujuvoittaa lupaprosesseja. Alueellinen läsnäolo ja toimintakyky turvataan hyvinvointialueiden yhteistoiminta-alueiden mukaisesti.

Alueen kokonaistilanne rauhallinen

Valmiustoimikuntatyöhön osallistuvien organisaatioiden ajankohtaiskatsauksissa todettiin muun muassa, että hyvinvointialueiden perustamiseen liittyvät valmiuden ja varautumisen rakenteet on saatu kuntoon ja varautuminen sosiaali- ja terveydenhuollon häiriötilanteisiin on käynnissä.

Erityisesti Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan turkistarhoihin vaikuttanutta lintuinfluenssatilannetta seurataan tiiviissä viranomaisyhteistyössä. Alueella tehdään kaikki mahdollinen, ettei tauti aiheuta riskejä ihmisille tai muille eläimille. Tilanne vaikuttaa laajasti pohjalaismaakuntien työllisyyteen ja elinkeinonharjoittamiseen.

Varautumisen rooli eri organisaatioiden toiminnassa ja varautumisen tärkeys on tunnistettu alueella laajasti. Useilla toimialoilla näkyvät myös hallinnolliset muutokset ja niiden aiheuttama työ. Huoltovarmuuden yleistilanne on pysynyt vakaana.

Ruoka-avun ja taloudellisen avun tarve lisääntynyt

Lapuan hiippakunnan asiantuntija Jukka Helin nosti esiin huolen heikossa asemassa olevien ihmisten selviämisestä taloudellisen tilanteen ja toimeentulon edelleen kiristyessä. Kirkon piirissä on havaittu, että ruoka-avun ja taloudellisen avustamisen tarve on lisääntynyt merkittävästi. Tämä näkyy selkeimmin suurissa kaupungeissa, mutta ilmiö on tuttu myös pienemmillä paikkakunnilla. Diakoniatyön asiakkaiksi on tullut uusi ryhmä, työssäkäyvät pienituloiset. Lisäksi vakiintuneet asiakkaat ovat edelleen olemassa. Syrjäytymisen haasteet näkyvät kaikissa ikäluokissa. Myös yleinen polarisoitunut ilmapiiri oli vahvistunut ja keskusteluavun tarve kasvanut.

Helin muistutti, että valtakunnallisella tasolla olisi tärkeää miettiä tarkoin, miten jyrkkiä muutoksia sosiaaliturvaan tehdään. Suunnitellut leikkaukset kasvattavat avustusten tarvetta ja lisäävät turvattomuuden tunnetta ja toivottomuutta. Tämä voi kanavoitua hyvinkin rajulla tavalla, jopa yhteiskuntarauhan järkkymisenä.

Tilanne on hyvä tiedostaa ja yhteistyötä esimerkiksi hyvinvointialueiden sosiaalityön ja kirkon sosiaalityön kanssa on hyvä kehittää kaikilla tasoilla. Paikallinen yhteistyö lisää ymmärrystä eri toimijoiden kesken ja auttaa selviytymään kasvavista haasteista.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston koordinoimassa alueellisessa valmiustoimikunnassa on mukana 46 alueen toimijaa. Yhteistyötä tehdään laajalla rintamalla. Toimijoiden välisen yhteydenpidon mahdollistaminen sekä oikean ja ajantasaisen tiedon välittäminen kaikille osapuolille on aluehallintovirastojen toiminnassa keskeisessä osassa. Alueen toimijoiden kumppanuudet ovat tiiviitä ja monipuolistuvat edelleen uusien häiriötilanteiden ilmaantuessa.



