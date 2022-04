Aluehallintovirasto antoi päätökset koeluonteisesta toiminnasta BASF Battery Materials Finland Oy:n akkumateriaalitehtaalle ja Venator P&A Finland Oy:n jätevedenpuhdistamolle

Harjavallan akkumateriaalitehtaalla tuotantoa ajetaan koeluonteisesti maaliskuun 2023 loppuun asti mahdollisimman pienellä tuotantomäärällä (10 % kapasiteetista), jotta saadaan tuotettua aitoa jätevettä. Koeluonteisen toiminnan aikana Kokemäenjokeen ei johdeta jätevesiä. Jätevesi toimitetaan käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamolle Poriin. Harjavallan akkumateriaalitehtaalla tehdään rakenteellisia muutoksia kaksoispidätyksen periaatteen noudattamiseksi pohjavesien suojelemisen tehostamiseksi.

Akkumateriaalitehtaalla ei ole ympäristölupaa, mutta tällainen lyhytaikainen koeluonteinen toiminta, josta ei aiheudu päästöjä pintavesiin, on ympäristönsuojelulain 31 §:n perusteella ilmoituksenvaraista. Yhtiön ympäristölupahakemus palautui uudelleen käsiteltäväksi aluehallintovirastoon korkeimman hallinto-oikeuden 22.4.2022 antaman päätöksen myötä. Aluehallintovirasto on koeluonteista toimintaa koskevissa päätöksissään antanut riittävät määräykset siitä, että ympäristön suojelu on varmistettava korkealla tasolla koskien mm. pohjavesien suojelua, päästöjä ilmaan ja melua.

Venator P&A Finland Oy:n lainvoimainen ympäristölupa mahdollistaa sulfaattipitoisen teollisuusjäteveden käsittelemisen jätevedenpuhdistamolla Porissa. Laboratorio-olosuhteissa tehdyt kokeet ovat osoittaneet, että jätevedenpuhdistamo kykenee poistamaan tehokkaasti sulfaattia. Teollisessa mittakaavassa toteutettava koe on välttämätön sen selvittämiseksi, voidaanko sulfaatteja saostaa prosessijätevesistä kipsiksi myös suuremmassa mittakaavassa. Jätevedenpuhdistamolla käsitellyt jätevedet johdetaan merialueelle yhtiön ympäristöluvan sekä koeluonteista toimintaa koskevassa päätöksessä määrätyn mukaisesti.

Päätökset ovat nähtävänä aluehallintoviraston verkkosivuilla ylupa.avi.fi. Niihin saa hakea valittamalla muutosta 6.6.2022 saakka.

