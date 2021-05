Aluehallintovirasto jatkaa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla nykyisiä koronarajoituksia mutta varautuu tekemään tarvittaessa uusia päätöksiä

Epidemia on edelleen leviämisvaiheessa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt jatkopäätöksen, jolla yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä rajataan näillä alueilla enintään kuuteen henkilöön ajalla 17.-31.5.2021. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella epidemia on kiihtymisvaiheessa, ja siellä kokoontumisrajoitus säilyy enintään kymmenessä hengessä. Lisäksi aluehallintovirasto jatkaa näillä alueilla määräystä, jonka mukaan toimijoiden täytyy varmistaa asiakastiloissa turvavälien mahdollisuus.

Vastaavat päätökset ovat nyt voimassa 16.5.2021 asti, eli uusilla päätöksillä ollaan jatkamassa nykyisiä rajoituksia vielä kahden seuraavan viikon ajan. Pienissäkin kokoontumisissa on noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniajärjestelyistä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto varautuu kuitenkin tekemään mahdollisia uusia päätöksiä nopealla aikataululla tilanteen niin vaatiessa. Hallitus puolsi periaatepäätöksellään 6.5.2021 sitä, että koronaepidemian torjunnassa luovuttaisiin valtakunnallisten toimenpidetasojen käytöstä (tasot 1–3) ja palattaisiin alueelliseen epidemiatilanteeseen perustuvaan toimintamalliin, jossa huomioidaan hybridistrategian toimenpidesuunnitelma. Alueelliseen tilanteeseen perustuviin torjuntatoimiin voidaan palata, kun sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt päätöksen toimenpidetasoista luopumisesta. ”Seuraamme sekä epidemiatilannetta että valtakunnallisen ohjauksen tilannetta erittäin tiiviisti”, kertoo aluehallintoylilääkäri Laura Nikunen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. ”Päätökset on tehty tämänhetkisen tilanteen mukaan ja niissä on huomioitu alueellisten koronakoordinaatioryhmien tuoreet tilannekuvat ja toimenpidesuositukset. Varaudumme mahdollisiin uusiin päätöksiin pikaisestikin, jos sosiaali- ja terveysministeriö tekee päätöksen toimenpidetasoista luopumisesta ja julkaisee sen myötä uuden ohjeistuksen. Päätöstemme sisältö harkitaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti alueellisten koronakoordinaatioryhmien tilannetiedon valossa.” Kymenlaaksossa epidemiatilanne on parempi - kokoontumisrajoituksista tehdään päätös ensi viikon alussa Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella epidemiatilanne on kehittynyt suotuisaan suuntaan. Etelä-Suomen aluehallintoviraston on tarkoitus tehdä uusi päätös kokoontumisrajoituksista Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueelle ensi viikon alussa. Nykyinen päätös on voimassa 16.5.2021 asti, ja sen mukaisesti enintään kuuden hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää turvaetäisyydet ja hygieniajärjestelyt huomioiden. Aluehallintovirasto tiedottaa uudesta päätöksestä erikseen, kun päätös on julkaistu. Asiakastiloissa varmistettava edelleen turvavälien mahdollisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa lisäksi Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueilla ns. turvavälipäätöstä ajalle 17.-31.5.2021 eli heti nykyisen päätöksen jälkeen. Toimijoiden pitää varmistaa, että asiakkailla on tosiasiallinen mahdollisuus välttää lähikontaktit toisiinsa - turvavälit on siis voitava säilyttää. Toimijat voivat määritellä keinot tähän itse. Kyseeseen voivat tulla esimerkiksi asiakasmäärän rajoittaminen, kävijöiden porrastettu osallistuminen ja/tai erilaiset tilajärjestelyt. Lähikontaktilla tarkoitetaan laissa asiakkaiden oleskelua alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan vähintään 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia. Velvoite mahdollisuudesta säilyttää turvavälit ei koske asiakkaiden ja henkilökunnan välistä kontaktia. Turvavälimääräys koskee hyvin laajasti erilaisten asiakastilojen käytöstä vastaavia toimijoita. ”Määräykseen liittyy myös vaatimus kirjallisesta suunnitelmasta, jonka täytyy olla asiakkaiden nähtävillä”, Laura Nikunen muistuttaa. ”Verkkosivuillamme on ohjeita ja suunnitelmapohja, jota toimijat voivat hyödyntää. Suunnitelmaa ei lähetetä aluehallintovirastoon, mutta se pitää esittää tarvittaessa tarkastajille.” Asiakastilojen käytöstä vastaavien toimijoiden täytyy aina huomioida myös tartuntatautilain pykälän 58 c mukaiset yleiset hygieniavaatimukset mm. pintojen tehostetusta puhdistamisesta ja asiakkaiden ohjeistamisesta käytännöistä, joilla ehkäistään viruksen leviämistä. Pääsääntöisesti kunnat valvovat, että toimijat noudattavat hygienia- ja turvavälivelvoitteita. Jos velvoitteita ei noudateta, kunta tai aluehallintovirasto voi määrätä tilan kokonaan suljettavaksi enintään kuukauden määräajaksi tai asettaa toimijalle uhkasakon. Lisätietoja: Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökset 7.5.2021 avi.fi-sivuston yleistiedoksiannoissa

Usein kysytyt kysymykset koronasta avi.fi-sivustolla

Aluehallintoviraston koronainfo toimijoille: p. 0295 016 666 (ma-pe 8.30-11.30 ja 12.30-16), koronainfo@avi.fi

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 6.5.: Koronaepidemian torjunnassa painotetaan jatkossa alueellisia rajoituksia ja suosituksia Medialle: aluehallintoylilääkäri Laura Nikunen, p. 0295 016 564 (jätä soittopyyntö tai tekstiviesti), etunimi.sukunimi@avi.fi

ylitarkastaja Oona Mölsä, p. 0295 016 592 (jätä soittopyyntö tai tekstiviesti), etunimi.sukunimi@avi.fi Etelä-Suomen aluehallintovirasto