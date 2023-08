Aluehallintovirasto kieltää Suomen Löytötavarapalvelu Oy:n toiminnan kuukaudeksi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi 25.2.2022 päätöksen, jolla se kieltää Suomen Löytötavarapalvelu Oy:n löytötavaratoimistotoiminnan yhden kuukauden ajaksi. Suomen Löytötavarapalvelu Oy valitti aluehallintoviraston antamasta päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus piti päätöksellään (11.7.2023, nro 4110/2023) voimassa aluehallintoviraston määräämään määräaikaisen toimintakiellon. Toimintakielto alkaa 60 päivän kuluttua hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista ja on voimassa 12.9.–11.10.2023.

Toimintakiellon aikana Suomen Löytötavarapalvelu Oy tai sen palvelukseen kuuluvat eivät saa noutaa tai ottaa vastaan löytötavaroita. Löytötavaratoimiston toimipisteet täytyy pitää suljettuina. Löytötavaratoimisto ei saa markkinoida toimintaansa. Maksullinen puhelinpalvelu ja sähköinen verkkotiedustelu on pidettävä suljettuina. Löytötavaratoimiston on kiellettyä toimintakiellon aikana tehdä uusia sopimuksia yritysten ja muiden toiminnanharjoittajien kanssa löytötavarapalvelun ulkoistamiseksi. Aluehallintovirasto seuraa, noudattaako löytötavaratoimisto määräaikaista toimintakieltoa.

Aluehallintovirasto on päätöksessään ohjeistanut löytötavaratoimistoa, miten se voi kertoa toimintakiellosta asiakkaille. Löytötavaratoimiston verkkosivuilta, puhelinpalvelusta ja verkkotiedustelusta tulisi löytyä ilmoitus toimintakiellosta löytötavaroita tiedusteleville asiakkaille. Tämän lisäksi ilmoituksessa täytyy mainita, että aluehallintovirasto on asettanut löytötavaratoimiston määräaikaiseen toimintakieltoon ja että löytötavaratoimiston sähköiset palvelut ja toimisto ovat suljettuna toimintakiellon ajan.

Kuluttaja-asiakkaiden kannalta toimintakielto tarkoittaa esimerkiksi sitä, että löytötavaroita ei pysty noutamaan Suomen Löytötavarapalvelu Oy:n toimipisteistä, eikä löytötavaroita voida toimittaa postitse kuluttajille. Kuluttajat eivät myöskään voi tiedustella löytötavaratoimistosta mahdollisten löytötavaroiden perään toimintakiellon aikana.

Toimintakiellon syynä toistuva lainvastainen toiminta

Aluehallintoviraston antaman toimintakiellon perusteena on löytötavaran säilytyskustannusten periminen löytötavaratoimiston löytötavaralain ja -asetuksen sekä oikeuskäytännön vastaisesti. Löytötavaratoimisto on toiminut lainvastaisesti, koska

se on lisännyt löytötavaroiden säilytyskustannuksiin arvonlisäveron.

se on säännöksissä tarkoitetun viiden prosentin lisäksi perinyt korvauksena erityiskäsittelylisän.

se ei ole ottanut huomioon esineen kulumisesta aiheutunutta arvon alentumista löytötavaran käypää arvoa määrittäessään.

se ei ole välittömästi toimittanut ilmoittajan ajokorttia poliisille.

Aluehallintovirasto katsoi päätöksessään määräaikaisen toimintakiellon aiheelliseksi, sillä edellä mainitut laiminlyönnit ovat kohdistuneet löytötavaralain tarkoituksen kannalta keskeisimpiin seikkoihin, eli laiminlyöntejä voidaan pitää vakavina. Aluehallintoviraston antamista kehotuksista huolimatta jotkin laiminlyönnit ovat olleet toistuvia.

Aluehallintoviraston päätös on luettavissa seuraavasta linkistä: LSSAVI/5349/2021, LSSAVI/18102/2021, LSSAVI/419/2022, 25.2.2022.

Hallinto-oikeus vahvisti päätöksellään aluehallintoviraston tulkintakäytännön

Helsingin hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että vaikka ajokortin on myöntänyt vuodesta 2016 alkaen Liikenne- ja viestintävirasto, on lainsäätäjän tarkoituksena kuitenkin ollut sisällyttää ajokortit löytötavaralaissa tarkoitettuihin henkilötodistuksiin. Löytötavaratoimistojen on siis toimitettava löytötavaratoimistoon toimitetut Liikenne- ja viestintäviraston myöntämät ajokortit välittömästi poliisille.

Aluehallintovirasto on katsonut, että löytötavaratoimisto voi myös toimittaa ajokortin viranomaisen sijaan suoraan asiakkaalle, jos se on saanut asiakkaalta nimenomaisen suostumuksen. Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että nimenomaisena suostumuksena toimittaa kortti viranomaisen sijaan asiakkaalle itselleen ei voida pitää asiakkaan pyyntöä postittaa ajokorttia, jos asiakkaalle ei ole kerrottu mahdollisuudesta noutaa ajokortti poliisilta.

Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että löytötavaralaissa tarkoitettujen erityisten kustannusten perimistä on pidettävä poikkeuksena, joka edellyttää, että tällaisia erityisiä kustannuksia on juuri kyseisen löytötavaran osalta aiheutunut. Lisäksi hallinto-oikeus vahvisti päätöksessään, että korttikotelon ja sen sisällön käyvän arvon määrittämisessä ei voida huomioida uuden ajokortin tai pankkikortin uusimisesta aiheutuvia kuluja.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto valvoo löytötavaratoimistojen toimintaa valtakunnallisesti

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto valvoo valtakunnallisesti löytötavaratoimistojen toiminnan lainmukaisuutta muun muassa käsittelemällä niiden toiminnasta tehtyjä ilmoituksia. Aluehallintovirasto puuttuu löytötavaratoimiston toimintaan, jos siinä havaitaan laiminlyöntejä. Löytötavaratoimiston on toiminnassaan noudatettava löytötavaralakia ja löytötavara-asetusta.

Lisätietoja medialle:

Lakimies Amanda Haavisto, p. 0295 018 252

etunimi.sukunimi@avi.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto