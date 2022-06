Aluehallintovirasto valvoi pikalainayhtiöitä sekä selvitti panttilainaus- laitosten päättäjien ja omistajien luotettavuuden ja sopivuuden harjoittaa panttilainauslaitostoimintaa vuonna 2021

Luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien valvonta ja rekisteröinti

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo valtakunnallisesti kuluttajaluottoja myöntäviä luotonantajia sekä vertaislainavälittäjiä ja käsittelee niiden rekisteröinnit. Aluehallintoviraston rekisteriin on merkitty 56 toiminnan harjoittajaa. Uusia toimijoita merkittiin rekisteriin 2 ja rekisteristä poistettiin 7 toimijaa vuoden 2021 aikana. Luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien uusien rekisteröinti-ilmoitusten käsittelyaika oli keskimäärin 53 päivää vuonna 2021. Viivästyksiä tavoiteaikaan aiheuttivat toimijoiden puutteelliset selvitykset ja viivästykset niiden toimittamisessa.

Aluehallintovirasto on tehnyt luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien rekisteriin merkittyjen tietojen ajantasaisuuteen ja vastuuhenkilöiden luotettavuuden varmistamiseen liittyvää valvontaa. Virasto on ottanut yhteyttä sellaisiin rekisteröityihin toiminnan harjoittajiin, joissa on havaittu vastuuhenkilö-muutoksia tai edellisestä luotettavuustarkistuksesta on kulunut yli 2 vuotta aikaa. Vastuuhenkilöllä tarkoitetaan ylintä johtoa, esimerkiksi toimitusjohtajaa ja hallituksen jäsentä tai henkilöä, joka omistaa vähintään 10 prosenttia osakeyhtiön osakkeista. Valvonnassa havaittiin puutteita muutostietojen ilmoittamisessa. Aluehallintovirasto kiinnitti luotonantajien huomiota kyseisen velvoitteen noudattamiseen.

Vuonna 2021 aluehallintovirastolle tehtiin yhteensä 34 valvontaan liittyvää epäkohtailmoitusta, missä oli merkittävää vähennystä edellisvuoteen nähden. Kaikkien valvonta-asioiden käsittelyaika oli keskimäärin 70 päivää. Aluehallintovirasto ratkaisi esittelystä annetut valvontapäätökset pääosin yhdeksän kuukauden käsittelyaikatavoitteessa. Valvontapäätöksissä kiinnitettiin luotonantajien huomiota kuluttajansuojalain hyvän luotonantotavan mukaiseen menettelyyn esimerkiksi laskujen lähettämisessä kuluttajalle, kuluttajan jatkuvan luoton rajoittamisessa ja tiedusteluihin vastaamisessa.

Aluehallintovirasto kohdisti valvontaa lisäksi asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja myöntäviin kolmeen luotonantajaan. Valvonnan tuloksena havaittiin, etteivät kyseiset luotonantajat harjoita enää tällaista toimintaa.

Aluehallintovirasto valvoo, että luotonantajat ja vertaislainanvälittäjät noudattavat toiminnassaan kuluttajansuojalakia ja hyvää luotonantotapaa sekä ovat rekisteröityneitä ja täyttävät rekisteröinnin edellytykset. Virasto turvaa osaltaan lakien mukaiset palvelut luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien asiakkaille sekä yhtäläiset toimintamahdollisuudet alan toimijoille. Lisätietoa luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien valvonnasta ja rekisteristä löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta:

Panttilainauslaitosten valvonta ja toimiluvat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo valtakunnallisesti myös panttilainauslaitostoimintaa harjoittavia ja myöntää niiden toimiluvat. Toimilupia on yhteensä 12. Vuonna 2021 aluehallintovirasto myönsi yhden uuden toimiluvan panttilainauslaitokselle. Luvan käsittelyaika oli 34 päivää. Pantti-lainauslaitoksista ei tehty epäkohtailmoituksia aluehallintovirastolle vuonna 2021.

Aluehallintovirasto teki panttilainauslaitosten toimiluvan edellytyksiin kohdistuneen valvontakampanjan vuonna 2021 sekä lisäksi vuosittain toistuvan tilinpäätösten valvonnan. Valvonnassa havaittiin, että panttilainaustoimintaa harjoittavien toimiluvan edellytykset olivat kunnossa ja tilinpäätökset asianmukaiset. Puutteita havaittiin muutostietojen ilmoittamisessa ja tilintarkastajien valinnassa. Panttilainauslaitosten päättäjien ja omistajien kohdalta varmistettiin se, että he ovat luotettavia ja sopivia harjoittamaan panttilainausliiketoimintaa. Useat panttilainauslaitokset eivät olleet ilmoittaneet Etelä-Suomen aluehallintovirastolle esimerkiksi päättäjissä tai omistajissa tapahtuneista muutoksista. Panttilainauslaitokset ovat aluehallintoviraston kehotuksesta korjanneet nämä puutteet. Aluehallintovirasto antoi panttilainauslaitoksille loppuvuodesta 2021 ohjauskirjeen, jossa panttilainauslaitosten huomiota kiinnitettiin edellä mainittuihin havaintoihin.

Aluehallintovirasto valvoo, että panttilainauslaitokset noudattavat toiminnassaan lakia panttilainauslaitoksista sekä täyttävät toimiluvan edellytykset. Virasto turvaa osaltaan lakien mukaiset palvelut panttilainauslaitosten asiakkaille sekä yhtäläiset toimintamahdollisuudet alan toimijoille. Lisätietoa panttilainauslaitosten valvonnasta ja toimiluvista löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta:

