Aluehallintovirastolta määräys hammashoidon ajanvarausongelmien korjaamiseksi Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueella

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Tampereen kaupungille määräyksen siitä, että potilaan tulee saada arkipäivisin välittömästi yhteys terveyskeskukseen ja terveyskeskuksen tulee ilmoittaa potilaalle hoitoon pääsyn ajankohta. Tarvittavat toimenpiteet on suoritettava 30.4.2021 mennessä. Samassa päätöksessään aluehallintovirasto on antanut kaupungille hallinnollista ohjausta siitä, että kaupungin täytyy julkaista kiireettömän hammashoidon odotusajat erikseen jokaisesta kaupungin hammashoitolasta. Tampereen kaupungin tulee antaa aluehallintovirastolle jatkoselvitys asiasta 14.5.2021 mennessä.

Aluehallintovirasto on valvonut 26.7.2018 lähtien hoitoon pääsyn (ns. hoitotakuun) toteutumista Tampere-Oriveden yhteistoiminta-alueella. Valvonnanaikana aluehallintovirasto on tehnyt kolme päätöstä asiaan liittyen. Hammashoitolan ajanvaraukseen ei saa välittömästi yhteyttä, mikä on edelleen ongelma. Takaisinsoitto on käytössä, mutta hammashoitoloiden ajanvarauksen käytäntö, jossa potilaalle soitetaan takaisin 2–4 arkipäivän kuluessa, ei ole terveydenhuoltolain mukainen. Toisena ongelmana on ollut se, että hammashoitoloissa ei ole ollut antaa tarkempaa hoitoon pääsyn ajankohtaa tai potilasta on pyydetty soittamaan seuraavana päivänä uudestaan ajan saamiseksi. Potilaslaki edellyttää, että potilaalle tulee ilmoittaa hoitoon pääsyn ajankohta. Hyväksyttävänä on pidetty käytäntöä, jossa aika ilmoitetaan kuukauden tarkkuudella, ellei täsmällistä aikaa pystytä heti antamaan.

Hoitoon pääsyn odotusaikojen julkaiseminen

Kaupungin internetsivuilla ilmoitetaan alueen hammashoitolat. Sivuilta puuttuu tieto hoitoon pääsyn odotusajoista. Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on julkaistava internetissä tiedot odotusajoista neljän kuukauden välein. (Terveydenhuoltolaki 55 §, 51–53 §) Jos kunnalla on useita toimintayksiköitä, on tiedot lain mukaan julkaistava erikseen jokaisesta toimintayksiköstä. Tiedot voi julkaista internetin lisäksi muullakin tavalla, jos kunta tai kuntayhtymä niin päättää.

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 51 § ja 55 §

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 4 §

