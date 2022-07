Aluehallintoviraston rahanpesulain valvonta vuonna 2021 paljasti puutteita riskiarvioiden laadinnassa

Vuonna 2021 aluehallintovirasto kohdisti valvontaa erityisesti välitysliikkeisiin, kirjanpitäjiin ja oikeudellisia palveluita tarjoaviin toimijoihin sekä taiteen myyjiin. Aluehallintovirasto lähestyi selvityspyynnöillä noin 50:tä ilmoitusvelvollista toimijaa jokaiselta alalta ja pyysi näitä toimittamaan riskiarvionsa. Valvonnan piiriin kuuluvilla toimijoilla täytyy lain mukaan olla laadittuna kirjallinen riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi.

Valvontakampanjoilla aluehallintovirasto kartoitti alojen riskitietoisuutta rahanpesun suhteen ja valvoi riskiarvioiden laatua. Aluehallintovirasto kohdisti lisäksi valvontakampanjan valuutanvaihtajiin, joita pyydettiin toimittamaan laatimansa riskiarviot ja toimintaohjeet. Vuoden aikana aluehallintovirasto kartoitti lisäksi rahoituspalvelun tarjoajia sekä lähetti selvityspyyntöjä toimijoille, jotka harjoittivat toimintaansa rekisteröitymättä rahanpesun valvontarekisteriin.

Rahanpesulain tarkoitusta ja ennalta estävää luonnetta ei ymmärretä täysin – aluehallintoviraston jatkotoimenpiteinä selvitys- ja täydennyspyyntöjä ja tarkastuksia

Valvontakampanjoiden perusteella usealla ilmoitusvelvollisella oli puutteita tai suuria puutteita riskiarvioiden laadinnassa. Tyypillisiä puutteita riskiarvioiden laadinnassa kaikissa valvontakampanjoissa olivat riskien puutteellinen arviointi ja tunnistaminen, valmiiden riskiarviointien kopioiminen sekä riskiarvion päivittämättä jättäminen.

Aluehallintoviraston keskeinen havainto valvontakampanjoista on, ettei rahanpesulain tarkoitusta tai ennalta estävää luonnetta ymmärretä täysin. Joukossa kuitenkin oli myös sellaisia riskiarvioita, jotka osoittivat toimijoiden ymmärtävän rahanpesulain velvoitteet ja riskiarvion tarkoituksen. Koska valvontakampanjat osoittivat merkittäviä puutteita ilmoitusvelvollisten toiminnassa, aluehallintovirasto tulee jatkotoimenpiteinä kohdistamaan ilmoitusvelvollisiin sekä selvitys- ja täydennyspyyntöjä että toimitila- ja etätarkastuksia kaikilla valvottavilla aloilla vuoden 2022 aikana.

Valvontakampanjoiden lisäksi aluehallintovirasto teki vuonna 2021 yhteensä 16 tarkastusta, jotka kohdistuivat välitysliikkeisiin, taiteen myyjiin, rahoituspalvelun tarjoajiin, kirjanpitäjiin sekä yhteen panttilainaamoon ja yhteen tavarakauppiaaseen. Koronapandemian vuoksi aluehallintovirasto teki tarkastuksia asiakirjatarkastuksina, ja osana tarkastuksia kohteita kuultiin etäyhteyksin.

Vuonna 2021 tehtyjen tarkastusten osalta havaittiin, että tarkastusten kohteena olevat ilmoitusvelvolliset olivat pääosin toimineet rahanpesulain mukaisesti. Tarkastuksissa kuitenkin havaittiin valvontakampanjoiden tavoin puutteita ilmoitusvelvollisten riskiarvioiden laadinnassa ja päivittämisessä. Tämän lisäksi ilmoitusvelvollisilla oli usein puutteita riskiperusteiseen arviointiin pohjautuvissa menettelyissä sekä tosiasiallisten edunsaajien ja poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden selvittämisessä ja tunnistamisessa.

Rahanpesuvalvonnan ohjeita ja asiakirjoja kehitettiin ja päivitettiin

Aluehallintovirasto kehitti vuoden 2021 aikana ennakollista ohjausta ja viestintää sekä omassa toiminnassaan että yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Aluehallintovirasto järjesti vuoden aikana koulutustilaisuudet perintätoimen harjoittajille ja kirjanpitäjille sekä lähetti kaksi uutiskirjettä noin 4000 vastaanottajalle. Uutiskirjeiden ja koulutustilaisuuksien lisäksi vuonna 2021 päivitettiin useita eri rahanpesuvalvonnan ohjeita ja asiakirjoja. Valvontahavaintojenkin valossa aktiivista viestintää ja ohjausta on syytä jatkaa.

Vuoden 2021 aikana julkaistiin rahanpesulain valvojien yhteistyössä laatima ohjeistus ilmoitusvelvollisille. Aluehallintovirasto päivitti oman rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan ohjeistuksensa kattavasti vuonna 2021: aluehallintovirasto päivitti yleisohjeensa ja lisäsi toimialakohtaiset ohjeet sen liitteeksi, laati ilmoitusvelvollisille uuden ohjeen siitä, miten epäilyttävästä liiketoiminnasta ilmoitetaan, päivitti ilmoitusvelvollisten riskiarvion laatimista koskevan ohjeensa sekä laati lisäksi ilmoitusvelvollisille mallilomakepohjan riskiarvioinnin tueksi.

Aluehallintoviraston laatimat uudet ohjeet ja asiakirjat löytyvät täältä ja uutiskirjeet täältä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo valtakunnallisesti rahanpesulainsäädännön noudattamista

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunta on Etelä-Suomen aluehallintoviraston valtakunnallinen erikoistumistehtävä. Aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain noudattamista useilla eri aloilla. Valvonnan tarkoituksena on pyrkiä varmistamaan, että valvomamme ilmoitusvelvolliset noudattavat rahanpesulakia omassa toiminnassaan. Valvomme niitä yrityksiä ja muita elinkeinonharjoittajia, joilla on normaalissa toiminnassaan mahdollisuus havaita rahanpesua ja terrorismin rahoitusta tai joita voidaan arvella käytettävän hyväksi näihin tarkoituksiin. Valvomiamme toimialoja ovat muiden muassa rahoituspalvelujen ja oikeudellisten palvelujen tarjoajat, välitysliikkeet, kirjanpitäjät ja tavarakauppiaat. Kaikkien aluehallintoviraston valvomien ilmoitusvelvollisten tulee hakeutua rahanpesun valvontarekisteriin, elleivät ne jo ole rekisteröityneet muihin aluehallintoviraston elinkeinovalvonnan rekistereihin. Valvontarekisterin käyttöönotto vuonna 2019 synnytti aluehallintovirastoon hakemusruuhkan, jonka purkaminen työllisti aluehallintovirastoa syksyyn 2021 saakka. Hakemusruuhka rahanpesun valvontarekisteriin on saatu purettua. Aluehallintovirasto ratkaisikin vuoden 2021 aikana yhteensä noin 1000 rekisterihakemusta.

Lisätietoa aluehallintoviraston verkkosivuilta:

https://avi.fi/asioi/yritys-tai-yhteiso/valvonta-ja-kantelut/raha-ja-omaisuus/rahanpesulain-valvonta

Valvontaviranomaisten yhteinen rahanpesu.fi-sivusto: www.rahanpesu.fi

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Asta Mykkänen, p. 0295 016 278

asta.mykkanen@avi.fi