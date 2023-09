Aluehallituksen päätöksiä: Aluehallitus hyväksyi tuotannon järjestämisen periaatteet

Lisäksi aluehallitus hyväksyi sopimuksen Keusoten palkkojen yhdenmukaistamisesta. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Julkisen alan unioni JAU ry, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE ry ovat päässeet sopuun Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Keusoten palkkojen yhdenmukaistamisesta ja sen aikataulusta.

Sovinnon myötä Keusoten henkilöstön tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Lisäksi henkilöstölle maksetaan kertakorvauksia. Sovintosopimuksen kustannukset Keusotelle ovat noin 11 miljoonaa euroa vuoden 2023 aikana.

- Hallitus on tyytyväinen neuvottelujen lopputulokseen. Palkkojen harmonisointi on ollut pitkäjänteinen kehitystyö, jota on tehty yhdessä meidän aktiivisten pääluottamusmiesten kanssa. Nyt olemme kansallisesti ensimmäisiä hyvinvointialueita, joilla palkkaus on tasavertaista henkilöstön kesken, toteaa aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu.