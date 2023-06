Aluehallituksen päätöksiä: Aluehallitus linjasi erikoissairaanhoidon kehyksestä vuodelle 2024

Aluehallitus päätti kokouksessaan linjata HUS-yhtymän hallituksen esityksestä poiketen, että HUS-yhtymän talousarvion valmistelukehys vuodelle 2024 on 2 236 235 000 euroa. Lisäksi aluehallitus linjasi, että yhtymäkokouksen tulee päättää valmistelua ohjaavista periaatteista, joiden mukaan HUS:n kehyslaskennassa nyt määritelty pohja muodostaa kulujen kasvun maksimin.

Hyvinvointialueuudistuksen periaatteiden ja rahoituksen määräytymisen periaatteet huomioiden HUS-yhtymän on varmistettava, ettei sen todelliset kustannukset kasva nopeammin kuin hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin sotekustannukset. HUS-yhtymän tulee kattaa vuonna 2023 mahdollisesti syntyvät alijäämät hyvinvointialuelain edellyttämässä määräajassa taloussuunnitelmassaan 2024–2026.

HUS:n talouden tasapainottamiseen liittyvät esitykset välttämättömistä palveluverkko- tai -tasomuutoksista tulee valmistella yhteistyössä hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa.

Uudenmaan hyvinvointialueiden saama rahoitus kattaa myös erikoissairaanhoidon palvelut

Sote-uudistuksen rahoitusmalli on yleiskatteellista ja hyvinvointialueiden saamasta valtionrahoituksesta rahoitetaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin järjestämisvastuulla olevat palvelut sekä HUSin järjestämisvastuulla olevat ja järjestämissopimuksen perusteella tuottamat palvelut.

HUSin erikoissairaanhoidon maksuosuus Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarviossa on ollut 269,8 Me (sisältäen terveyskeskuspäivystyksen) ja se on muodostanut Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kokonaismenoista n. 33 %.

Muut aluehallituksen päätökset ovat nähtävillä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.