Aluehallitus etenee asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisun yhtenäistämisessä

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on käytössään 11 asiakas- ja potilastietojärjestelmää. Aluehallituksen päätöksen mukaisesti järjestelmiä on tarkoitus yhtenäistää ja valmistella päätöksenteon tueksi luonnos asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisun mahdollisen kilpailutuksen periaatteista. Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnalta tullaan pyytämään lausunto ennen aluehallituksen käsittelyä. Järjestelmien käyttäjiltä on myös kysytty heidän mielipiteitään ja käyttäjäkokemuksia nykytilanteesta.

Hyvinvointialueen riskienhallinta ja varautuminen

Riskienhallintapolitiikka-asiakirjassa on koottu yhteen hyvinvointialueen riskienhallintatyölle yleisesti asetetut tavoitteet, ohjausmalli, vastuut sekä riskienhallinnan kehitystyö organisaation päivittäistoiminnassa.

Hyvinvointialueen lakisääteinen varautuminen on yksi osa riskien hallintaa. Varautumisessa noudatetaan kansallista kokonaisturvallisuuden toimintaperiaatetta, jonka mukaisesti yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä.

Kotisairaala- ja LiiSa-liikkuvasairaala palveluja suunnitellaan laajennettavaksi koko alueelle

Kokouksessa keskusteltiin myös kotisairaalapalvelujen ja LiiSa-liikkuvan sairaalan yhteisestä tulevaisuuden mallista ja miten se toiminnallaan voi tukea kotihoitajien ja hoivakotien hoitajien työtä sekä tarjota palveluja asukkaille. Tarkoituksena on vahvistaa tulevaisuudessa kotisairaalan ja palliatiivisen hoidon palveluja laajentamalla LiiSa-liikkuvasairaala- ja kotisairaalapalveluja koko Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Esityslistan muut päätösasiat hyväksyttiin esitysten mukaisina.