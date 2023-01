Aluehallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen esteellisyydestä ja hyväksyi sisäisen tarkastuksen ja sopimuksenhallinnan ohjeet

Aluehallitus hyväksyi maanantaina hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen ohjeen ja sopimushallintaohjeen.

Sisäinen tarkastus on hyvinvointialueella lakisääteinen tehtävä. Valvonnan työ kohdistuu sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan, johtamis- ja hallintoprosesseihin sekä konsernivalvontaan. Sisäisen tarkastuksen kohteena voivat olla kaikki hyvinvointialueen toiminnot ja kaikki toimintayksiköt lukuun ottamatta aluevaltuustoa, aluehallitusta ja hyvinvointialuejohtajaa. Sisäisellä tarkastuksella on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä käyttöönsä kaikki tiedot ja asiakirjat ja tietojärjestelmien käyttöoikeudet, joita se pitää tarpeellisena tehtäviensä hoitamiseksi. Lisäksi sisäisellä tarkastuksella on oikeus päästä hyvinvointialueen tiloihin ja haastatella tarvitsemaansa henkilöstöä.



Sopimuksenhallintaohjeen mukaan hyvinvointialueella sopimuksista tehdään lähtökohtaisesti päätös. Päätöksiä ei kuitenkaan tehdä esimerkiksi työsopimuksista, pienhankinnoista tai voimassa olevaan sopimukseen perustuvista tilauksista. Kaikissa tapauksissa toimenpiteet on dokumentoitava. Päätöksessä kerrotaan sopimuksen allekirjoittaja. Sopimukset allekirjoitetaan pääsääntöisesti sähköisesti ja niitä käsitellään Pirre-järjestelmässä.

Aluehallituksen varajäsen Anni Molarille myönnettiin ero aluehallituksen varajäsenyydestä. Aluevaltuusto valitsee helmikuussa Molarin tilalle uuden varajäsenen.