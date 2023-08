Aluehallitus koolla kesätauon jälkeen: vuoden 2023 talouden toteumaennuste pysyy ennallaan

Joditablettien jakelu raskaana oleville ja alle 3-vuotiaille aloitetaan Oulussa 14.8.2023 14:02:50 EEST | Tiedote

Oulun alueelliset neuvolat aloittavat joditablettien jakamisen perheisiin, joissa on alle 3-vuotiaita lapsia tai raskaana olevia. Taustalla on Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Säteilyturvakeskuksen ohje lääkejodin käytöstä mahdollisesta säteilyvaaratilanteessa. Kyse on ennakoivasta varautumisesta.