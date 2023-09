Aluehallitus päätti hyvinvointialueohjelmasta: Palvelujen verkostosuunnitelmasta erillinen käsittely

Hyvinvointialueohjelman tavoitteena on turvata laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut, myös tulevaisuudessa. Hyvinvointiohjelma linjaa talouden ja resurssien käyttöä tarkoituksenmukaisten ja parhaiden sote-palvelujen turvaamiseksi keskiuusimaalaisille. Lisäksi ohjelman tavoitteena on kattaa valtiovarainministeriön vaatimuksen mukaisesti hyvinvointialueen talouden alijäämä, noin 80 miljoonaa euroa, vuoteen 2026 mennessä.

- Hallitus lähetti Hyvinvointialueohjelman nyt valtuuston päätöksentekoon. Takana on pitkä viranhaltijoiden valmisteluvaihe sekä kuulemiskierros. Halusimme alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen irrottaa palveluverkosto-ohjelman erilliseen käsittelyyn. Ehdimme näin vielä saada lisäinfoa tulevaisuuden palveluiden järjestämistavasta ja saada lausunnot sidosryhmiltä. Tähtäämme palvelujen verkoston kanssa marraskuun valtuuston käsittelyyn, toteaa aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu.

Arviointimenettelyssä selvitetään hyvinvointialueiden mahdollisuudet yhdistymiseen

Hyvinvointialueiden alijäämän kattamisvelvollisuus on kuntia tiukempi, ja valtionvarainministeriö voi käynnistää arviointimenettelyn taloudellisiin kriteereihin perustuen tai sosiaali- ja terveysministeriön aloitteesta, jos on osoittautunut, että hyvinvointialueen kyky järjestää sosiaali- ja terveydenhuolto on vaarantunut. Jo yksi lisärahoitusmenettely voi johtaa arviointimenettelyyn. Arviointimenettelyssä selvitetään aina mahdollisuudet hyvinvointialueiden yhdistymiseen.

Hyvinvointialueohjelma rakentuu vahvasti toimintaa kehittävän kokonaisuuden ympärille. Toimintaa kehitetään pääosin kestävän kasvun ohjelman (RRP2) kautta, jolla pyritään kattamaan toiminnassa oleva rahoitusvaje. Suoria säästöjä ohjelma pitää sisällään ohjelman käynnistymisvaiheessa noin 20 miljoonaa euroa.

Palvelujen verkostosuunnitelmasta erillinen lausuntokierros

Hyvinvointialueohjelmaan liittyvä palvelujen verkostosuunnitelman käsittely siirtyy syksyyn. Ennen käsittelyä ohjelmaa tarkennetaan ja siitä järjestetään yleinen kuuleminen. Tavoitteena on, että suunnitelma saadaan päätöksentekoon loka-marraskuun aikana.