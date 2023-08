Aluehallitus toivoo laajaa keskustelua palvelujen verkostosta - ensimmäiset osat lähtivät laajaan keskusteluun asukkaille, toimielimille ja henkilöstölle

Aluevaltuusto päätti 14.8. palvelujen verkoston suunnittelun periaatteista. Hallintosäännön mukaan aluehallitus päättää palvelujen verkostosta yhdenmukaisia kriteerejä noudattaen.

Suunnittelun lähtökohtana on maakunnallinen, kuntarajoista riippumaton ja mahdollisimman saavutettava palvelujen verkosto, joka on sekä taloudellisesti että toiminnallisesti kestävällä pohjalla. Ensimmäinen suunnitelma on aiheuttanut huolta, koska siinä esitetään joidenkin kuntien alueella sijaitsevien terveyskeskusten, vuodeosastojen tai sosiaalipalvelujen toimipisteen sulkemista ja korvaamista liikkuvilla ja digitaalisilla palveluilla.



Aluehallituksen mukaan palveluja koskeva huoli on ymmärrettävä ja keskustelu vaihtoehdoista jatkuu siihen asti, kunnes päätöksiä tehdään. Suljettavien toimipisteiden tilalle on tavoitteena saada hyvät ja kattavat liikkuvat palvelut. Liikkuvaa palvelua voi olla esimerkiksi viikoittain kunnan alueelle jalkautuva lääkärin tai hoitajan vastaanotto. Myös kotisairaala laajenee.

Henkilöstöä keskitettävä isompiin kokonaisuuksiin

Henkilöstöpulan vuoksi Pirkanmaalla on jouduttu vähentämään tai sulkemaan palveluja määräajaksi. Jotta toimipisteissä riittää henkilöstöä, palveluja on keskitettävä. Keskittäminen turvaa palvelujen tarjoamista ja lisää työturvallisuutta, osaamisen jakamista ja keskinäistä tukea. Pienet yksiköt ovat toiminnallisesti haavoittuvia.

Uudistuksen taustalla on myös taloudellisia syitä. Pirkanmaan hyvinvointialue saa rahoituksensa pääosin valtiolta kaikille alueille yhteisten laskentaperusteiden mukaisesti. Rahoituksesta päättävät hallitus ja eduskunta. Mahdollinen alijäämä on katettava kolmen vuoden aikana. Pirkanmaalla ollaan taloudellisessa tilanteessa, jossa toimintaa on tehostettava ja menoja karsittava.

- Valtion maksama rahoitus hyvinvointialueelle tulee vuodeksi kerrallaan. On tärkeää uudistaa toimintatapoja ja palveluita, jotta voimme tarjota mahdollisimman hyvin riittävät palvelut pirkanmaalaisille, toteaa aluehallituksen puheenjohtaja Kari-Matti Hiltunen.

Varapuheenjohtaja Hanna Laine korostaa uudistuksessa erityisesti mahdollisuutta edistää turvallisia työyhteisöjä sekä liikkuvien palvelujen korvaavaa merkitystä.

- Alueilla, joilla palvelupisteitä suunnitellaan vähennettävän, toimii tulevaisuudessa liikkuvat palvelut. Myös kotiin tuotavia palveluja ja kotisairaalaa kehitetään, Laine sanoo.

Aluehallituksen toinen varapuheenjohtaja Jouni Sirén muistuttaa, että palvelujen verkostosta tehty selvitys on vasta valmistelijoiden esitys.



- Nyt alkaa laaja keskustelukierros. Toivottavasti pirkanmaalaiset asukkaat, päättäjät ja hyvinvointialueen henkilöstö osallistuvat aktiivisesti tilaisuuksiin ja kokouksiin ja kertovat mielipiteensä, Sirén kannustaa.

Aluevaltuuston jäsenet voivat vaikuttaa valmisteluun erityisesti valiokunnissa. Lopullisia päätöksiä palveluverkosta tehdään vasta loppuvuodesta.

Hyvinvointialueella on valmisteltava myös toinen verkoston kokonaisuus, joka käsittää muun muassa lasten, nuorten ja perheiden palvelut (esimerkiksi neuvolat), suun terveydenhuollon, ikäihmisten asumispalvelut, pelastuslaitoksen palveluverkoston ja palvelutason sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten palvelut. Tätä kokonaisuutta käsitellään syys-lokakuun vaihteessa.

Maanantain aluehallituksen esityslistalla olevat asiat hyväksyttiin esityksen mukaan. Asiakkuus- ja laatujaostoon nimettiin varajäseneksi Iida Viljasen tilalle Paula Majava.