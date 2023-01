Aluevaltuusto hyväksyi omavalvontaohjelman

Maanantaina kokoontunut aluevaltuusto sai tilannekatsauksen hyvinvointialueen aloitusvaiheen sujumisesta. Tietojärjestelmien toiminnassa ilmenneet yksittäiset pulmatilanteet on saatu nopeasti ratkaistua. Henkilöstön ICT-käyttötuen ruuhkia on saatu purettua. Palkanmaksu onnistui varsin hyvin ensimmäisenä palkkapäivänä ja ilmi tulleet puutteet on saatu nopeasti korjattua. Verkkosivuilla on ollut jonkun verran teknisiä ongelmia, ja sivuston kehitystyö on vielä kesken. Puhelinneuvonnan ja vaihteen vastausajat ovat tällä hetkellä hyvin kohtuullisia.

Aluevaltuusto hyväksyi maanantaina omavalvontaohjelman, joka ohjaa palvelujen toteutumisen, turvallisuuden ja laadun sekä yhdenvertaisuuden seurantaa ja mahdollisten puutteiden korjaamista. Hyvinvointialueella on velvollisuus valvoa oman tuotantonsa lisäksi myös ulkopuolisilta tuottajilta hankittua palvelua.

Pirkanmaan aluevaltuusto puoltaa Sisä-Suomen yhteistyöalueella sijaitsevan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen lupahakemusta. Lausuntoa Pirkanmaalta on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriö.

Tarkastuslautakunnan jäseneksi Iina Hännisen tilalle valittiin Tiina Wesslin. Hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunnan jäseneksi Tiina Wesslinin tilalle valittiin Iina Hänninen.