Alustatalouden ongelmat pitää laittaa kuriin työsopimuslakeja tarkentamalla, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine vaatii

Työn teettämisen uudet muodot uhkaavat työntekijöiden oikeutta ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ja työterveyshuoltoon, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine muistuttaa vappupuheessaan. Ongelmiin pitää puuttua tiukasti lainsäädännöllä, sillä osa alustoilla toimivista työnantajista kiertää velvoitteitaan.

Alustatalous ja niin kutsutut toimeksiantosuhteet tuovat epävarmuutta työelämään ja uhkaavat työntekijöiden asemaa, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine katsoo.

– Alustoilla toimivat yritykset eivät ole tunnustaneet asemaansa työsopimuslain mukaisina työnantajina. Työntekijöille ei synny oikeutta ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, heihin ei päde työaika- eikä työsuojelulainsäädäntö eikä heillä ole oikeutta työterveyshuoltoon, Niemi-Laine summaa vappupuheessaan.

Ongelmista päästään eroon vain työlainsäädäntöä muuttamalla.

– Työsopimuslaissa on täsmennettävä, että henkilö on työntekijän asemassa, jos hänellä on vain yksi toimeksiantaja, jolla on mahdollisuus vaikuttaa työnteon tapahtumaan. Oikeuskäytännössä pitää ensisijaisesti olettaa, että kyseessä on työsuhde.

Niemi-Laine muistuttaa, että kunnolliset työolot kuuluvat kaikille kotimaasta riippumatta. Euroopan unioni on Suomelle tärkein areena, jossa päätetään työntekijöiden kansainvälisistä oikeuksista. JHL:n puheenjohtaja kannustaa suomalaisia äänestämään eurovaaleissa, jotta EU muistaisi jatkossakin työelämän asiat.

– Eurooppa on hyvinvoiva ja tasa-arvoinen maanosa. Siitä voimme monen maan kohdalla kiittää työntekijöiden ja työnantajien järjestäytymiseen ja neuvotteluihin perustuvaa työmarkkinamallia. Menestyminen globaalissa taloudessa on vaikeaa, mutta Euroopan ei tule lähteä kilpailemaan työehtojen polkemisella.

Niemi-Laine hämmästeli vappupuheessaan sitä, että kevään eduskuntavaaleissa puhuttiin vain vähän työelämän kysymyksistä. JHL vaatii, että uusi hallitus lähtee rakentamaan uudelleen suomalaista luottamusyhteiskuntaa, jossa työelämän säännöt valmistellaan kolmikannassa. Kansalaisia kurittavien leikkausten aika on ohi. Hyvinvointivaltion on pidettävä kansalaisista huolta myös silloin, kun heillä menee heikosti.

Niemi-Laine muistutti, että palkansaajat ja ay-liike ovat viime vuosina auttaneet Suomen talouskasvua maltillisilla palkankorotuksilla. Syksyllä monilla aloilla on edessään neuvottelukierros. Sopimuspöydissä nousevat esiin sekä palkankorotukset että niin sanotun Kiky-sopimuksen mukanaan tuomat lisätyötunnit. Niiden poistamisesta herää varmasti kiivasta keskustelua ainakin julkisen alan neuvotteluissa. JHL:n hallitus päättää liiton neuvottelutavoitteista syksyllä 2019.

Lisätiedot:

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine 040 702 4772

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine pitää vappupuheensa keskiviikkona 1.5. kello 12.00 Lahden torilla.