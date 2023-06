Alustatalouden suosio bisnesmallina kasvaa – Miten välttää kansainvälisen verotuksen karikot?

Digitalisaation myötä kehittynyt alustatalous rohkaisee yhä useampia yrityksiä tuotteiden ja palvelujen välittämiseen verkossa. Kansainvälinen myynti alustojen kautta on helppoa, mutta voi aiheuttaa verotushaasteita, sillä myyntitapahtuman sijainti on vaikeasti jäljitettävissä. Kaksinkertaisen verotuksen riski on todellinen.