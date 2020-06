Alvar Aalto -matkailureitti tukee kotimaisia matkailualan pienyrittäjiä ja suomalaisen kulttuuriperinnön säilymistä

Viime vuosina Alvar Aalto -säätiössä on panostettu vahvasti Aallon kohteisiin matkaavan yleisön palveluun. Verkkosivusto Visit Alvar Aalto kokoaa ensimmäistä kertaa yhden osoitteen alle kaikki matkailijoille avoinna olevat Aalto-kohteet ja saatavilla olevat palvelut. Matkailureitti on suunniteltu yhdessä yli kahdenkymmenen Alvar Aalto -kaupungin matkailuasiantuntijan kanssa.

Uudistetussa verkkopalvelussa käytännön tiedot entistä paremmin esillä

Alvar Aalto -matkailureitin verkkopalvelussa on tällä hetkellä 28 kiertomatkaa kahteenkymmeneen viiteen eri Alvar Aalto -kaupunkiin Suomessa. Matkaohjelmien lisäksi visit.alvaraalto.fi -palvelu esittelee 59 Alvar Aallon arkkitehtitoimiston suunnittelemaa kohdetta. Matkailureitillä on mukana yli sata palveluntarjoajaa, joista suurin osa on matkailualan pienyrittäjiä.



“Toivomme hartaasti, että tänä kesänä matkailijat valitsisivat kohteekseen kotimaan matkailun helmiä ja viettäisivät lomaa turvallisesti lähikohteissa. Ei ole pakko suunnata merta edemmäs kalaan. Alvar Aalto -matkailureitin kohteissa on useita paikkoja, jotka palvelevat myös pienryhmiä. Tiedustelujen ja varausten yhteydessä pystyy sopimaan yksityiskohdista. Ja samalla tulee tukeneeksi kotimaan talouden elpymistä ja ainutlaatuisissa arkkitehtuurikohteissa toimivia pienyrittäjiä”, kertoo palvelun tuotannosta vastaava Noora Kiili Alvar Aalto -säätiöstä.

Verkkopalvelua on jo ehditty päivittää niin, että sen käyttö on entistä sujuvampaa. Mobiilikäyttöliittymä ja kartat on uudistettu samalla kun kotimaisten kohteiden lisäksi mukaan on liittynyt vierailukohteita muualta Euroopasta. ”Kohteiden aukiolo- ja varaustiedot ovat entistä selkeämmin esillä, eri kieliversioita on tuotettu lisää ja matkatoimistoyhteistyöhön panostettu, kuvailee Kiili. “Luontoelämyksiä ja arkkitehtuuria yhdisteleviä ohjelmaehdotuksia on tarjolla runsaasti. Aalto-matkat ovat niin filosofialtaan kuin toteutukseltaankin kestävän matkailun ytimessä”.





Alvar Aalto -matkailureitin pienyrittäjät varovaisen toiveikkaita kesän suhteen

Jyväskylässä sijaitsevan Säynätsalon kunnantalon isäntä, yrittäjä Harri Taskinen haluaa pysyä positiivisena haastavasta keväästä huolimatta. “On totta, että liikevaihto pysähtyi välittömästi tilanteen alkaessa maaliskuussa. Viime vuoden kävijämäärämme oli kasvava, kunnantalolla vieraili lähes 6500 vierasta yli 50 eri maasta. Kotimaan matkailijoiden osuus nousi myös hieman. Toukokuun alkuun mennessä vieraita oli käynyt hieman yli 400, kun luku edellisenä vuonna vastaavaan aikaan oli jo 1200. Jotta kotimaan matkailijat löytävät meidät tänä kesänä, teemme yhteistyötä ja markkinointia kaupungin ja matkailuyrittäjien ja Alvar Aalto -museon kanssa, ja esimerkiksi risteilyalus M/S Satu ajaa 9.6. Jyväskylän keskustasta Säynätsaloon tiistaisin ja torstaisin, ja Suomi-laiva keskiviikkoisin.”

Myös Villa Kokkosen yrittäjät Elina Viitaila ja Antti A. Pesonen Järvenpäässä avaavat ovet kesäkuun alussa. Ensimmäinen yleisöopastus on tiistaina 2.6. “Onneksi Järvenpään kaupunki ymmärtää kohteen arvon ja saimme vuokrahuojennusta”, he kertovat. “Toki tilanne on yhä vaikea, koska ei ole mitään takeita siitä, että matkailijat lähtevät liikkeelle, vaikka ovet avautuvat.” Viitaila ja Pesonen ovat muiden yrittäjien tapaan hakeneet tukia ja päätöksiä odotellessa järjestäneet museokaupan tuotteiden ostajille kotiinkuljetuspalvelua. “Tuusulanjärven ympäri ajava Hop On Hop Off –liikenne käynnistyy heinäkuun alussa, jolloin Villa Kokkoseen on entistä kätevämpi tulla.”

Pienyrittäjien harteilla ovat palvelut myös Euran Kauttuan Jokisaunassa, Sunilan tehtaanjohtajan asuintalo Kantolassa Kotkassa ja vasta vuoden auki pidetyssä Kinkamossa, Varkaudessa. ”Myös arkkitehtuurimatkailuun erikoistuneiden opasyrittäjien ja matkatoimistojen tilanne on vaikea”, lisää Alvar Aalto -matkailureitin tuottaja Noora Kiili.

Pitkäänkin alalla toimineet yritykset ovat tiukoilla. Kymenmatkat -yrityksen toimitusjohtaja Satu Mäntyvaara yrittää pelastaa jo yli 25-vuotisen matkatoimiston, jonka liikevaihdosta suurin osa on tullut kotimaisten asiakkaiden ulkomaille suuntaavien matkojen myynnistä. “Onneksi meillä on myynnissä myös Kymenlaakson lähialueen palvelut muualta tuleville matkailijoille. Esimerkiksi Kymijoen varren risteilyt ja opaspalvelut ovat mukana Aalto-kohteiden matkapaketeissa”, Mäntyvaara lisää.

Magni Mundi on kahden naisen opaspalvelu- ja matkanjärjestäjäyritys Turussa. Karoliina Vitikainen ja Annamari Laine palvelevat matkailijoita mm. järjestämällä opastettuja kierroksia Paimion parantolaan. “Olemme satsanneet paljon viime vuonna työtä ja tietysti rahaakin uusien palvelujen suunnitteluun, verkkokauppaan ja liiketoiminnan kehittämiseen hankkimalla matkanjärjestäjän oikeudet”, Laine kertoo. ”Paimio on yksi Aallon tuotannon huippukohteista, johon kansainväliset matkailijat ovat suunnanneet kautta aikojen”, pitkään opastuksia tehnyt Vitikainen lisää.



Kotimaan matkailijat entistä tärkeämpiä kansainvälisesti arvostetuissa vierailukohteissa

Kansainväliset matkailijat ovat aiemmin olleet suurin kävijäryhmä säätiön ylläpitämissä kohteissa Helsingin Munkkiniemessä, sekä Muuratsalon koetalolla Jyväskylän lähellä.

”Tilanne on tänä vuonna erilainen ja toivommekin, että esimerkiksi pääkaupungin ja lähialueiden kaupunkilaiset löytäisivät ainutlaatuiset museokohteemme, Alvar Aallon ateljeen ja Alvar Aallon kotitalon, joihin voi tutustua oppaan kanssa pienryhmissä. Museoliiton tuoreen tutkimuksen mukaan moni suomalainen suunnittelee käyvänsä museoissa aiempaa enemmän ja erityisesti vierailu pienemmissä museokohteissa vaikuttaisi olevan monen suunnitelmissa”, kertoo Alvar Aalto -säätiön toimitusjohtaja Tommi Lindh.

”Säätiössä on vahva luottamus siihen, että arkkitehtuurimatkailun harvinaisuudet, toisin sanoen pienet rajoitetun yleisömäärä erityiskohteet, palvelevat turvallisesti juuri tänä kesänä. Arkkitehtuurin tilallista kokemusta ei oikeastaan voi täysin korvata millään muilla keinoin, kuin vierailemalla kohteessa paikan päällä”, sanoo toimitusjohtaja Lindh.





Visit Alvar Aalto lukuina:

59 Alvar Aallon arkkitehtitoimiston suunnittelemaa, matkailijoille avointa kohdetta

28 kiertomatkaa, joita myy 10 matkatoimistoa

25 Alvar Aalto -kaupunkia

Yli 100 palveluntarjoajaa

4 kieliversiota

Tekstiä n. 140 A4 sivua

Yli 600 valokuvaa

Alvar Aalto -säätiön ylläpitämä tietopalvelu



Alvar Aalto -matkailureitti: