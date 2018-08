Alvar Aalto -viikon monipuoliset tapahtumat herättelevät katsomaan ja kokemaan rakennettua ympäristöä uusilla tavoilla Jyväskylässä

Uudenlainen kaupunkitapahtuma valloittaa Jyväskylän 27.8.–2.9.2018, kun odotettu Alvar Aalto -viikko tuo kaupunkiin edustavan kattauksen arkkitehtuuriin, muotoiluun ja rakennettuun ympäristöön liittyvää ohjelmaa. Alvar Aalto -viikon monipuoliset tapahtumat houkuttelevat vierailulle harvemmin avoinna oleviin arkkitehtuurikohteisiin, mutta myös inspiroitumaan arkipäiväisen tutuista ympäristöistämme. Lähes kaikkiin Alvar Aalto -viikon tapahtumiin on vapaa pääsy.

Tapahtumaviikko täynnä poikkitaiteellista ohjelmaa ja elämyksellisiä kaupunkiretkiä

Alvar Aalto -viikon aikana arkkitehtuurin ystäviä hemmotellaan yli kolmellakymmenellä opastetulla kierroksella, kun erilaiset teemakierrokset johdattelevat arkkitehdin monipuolisen tuotannon ja värikkään henkilöhistorian pariin. Kaupunkiretket Jyväskylän keskustan historiallisiin arkkitehtuurikohteisiin ja Kehä Vihreälle tutustuttavat puolestaan kaupungin rakennettuun ympäristöön sekä puisto- ja viheralueisiin. Aalto andante -kävelykierrokset ja Aalto bravo -bussikierrokset esittelevät Jyväskylän, Säynätsalon ja Muuratsalon Aalto -kohteita - kierroksille on vapaa pääsy, mutta lippu tulee noutaa etukäteen Jyväskylän seudun matkailuneuvonnasta (Asemakatu 7).

Viikon vieton voi aloittaa vaikkapa Aaltoa ja soppaa -lounasopastuksella Jyväskylän yliopistokampuksella ja antautua sen jälkeen Alvar ja Elissa -tanssi- ja musiikkiteoksen vietäväksi Säynätsalon kunnantalon kiireettömässä tunnelmassa. Iltapäiväteetä voi nauttia kuunnellen tarinoita Älylästä Karpion talon kulttuurihistoriaa henkivässä miljöössä. Runsaasta ohjelmistosta löytyy myös työpajoja tekemisen nälkäisille ja konsertteja musiikin ystäville. Iltaa voi jatkaa esimerkiksi Sähkö-klubin monitaiteellisessa tunnelmassa eläytyen musiikkia, tanssia, performanssia ja kirjallisuutta yhdistäviin esityksiin.

Kansainvälistä väriä tapahtumaan tuo tanskalaisen arkkitehdin, Lene Hammerin englanninkielinen luento: The Renovation and Extension of Alvar Aalto Buildings – the case presentation of Kunsten Museum of Modern Art, joka käsittelee Alvar Aallon rakennusten korjaamista ja laajentamista, esimerkkinä Kunsten museo Aalborgissa, Tanskassa.



Kodit ja asuminen Alvar Aalto -viikon huipentumana

Yhtenä tapahtumaviikon punaisena lankana kulkee asumisen teema, joka juhlistaa Alvar Aallon syntymän 120-juhlavuotta. Alvar Aalto -museossa esillä oleva näyttely Asuntomme probleemina. Alvar Aallon asuntoarkkitehtuuria esittelee aikamme tunnetuimman arkkitehdin tuotantoa asuntosuunnittelun parissa. Museon opastetut kierrokset Artek ja asumisen ihanteet sekä Asuntomme probleemina valottavat arkkitehtipariskunta Aino ja Alvar Aallon ajatuksia kodista ja asumisesta.

Tapahtumarikas viikko huipentuu 2.9.2018 ensimmäistä kertaa järjestettävään Aalto Open House -tapahtumaan, jossa tarjoutuu ainutlaatuinen mahdollisuus kurkistaa Alvar Aallon suunnittelemiin asuinrakennuksiin, kun asukkaat avaavat ovensa yksityisiin koteihinsa.

30.–31.8.2018 kaupungissa kokoontuu myös 14. Kansainvälinen Alvar Aalto Symposium – Asumisen uudet ratkaisut kaupunkiympäristöjen muutoksessa, jonka puheenvuorot käsittelevät asumisen haasteita ja tulevaisuuden mahdollisuuksia.





Alvar Aalto -viikon runsas tapahtumatarjonta löytyy osoitteesta: www.alvaraalto.fi/alvaraaltoviikko