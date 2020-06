Alvar Aalto -viikon ohjelmisto vuodelle 2020 on julkistettu

Alvar Aalto -viikko on kaikille avoin ja elävä kaupunkitapahtuma, joka kutsuu tutustumaan arjen ympäristöihin arkkitehtuurin, muotoilun ja taiteen keinoin. Järjestyksessään neljäs Alvar Aalto -viikko järjestetään tänä vuonna kahdessa Alvar Aalto -kaupungissa, Porissa ja Eurassa 22.-30.8.2020. Tapahtuman teemaksi on valittu ”Aalto arjessa”.

Tapahtumaviikon ohjelmisto sisältää isompia ja pienempiä kulttuurielämyksiä laidasta laitaan. Viikon aikana tullaan näkemään ja kuulemaan niin konsertteja, näyttelyjä, koko perheen tapahtumia kuin omaleimaisia kiertoajelujakin. Tänä vuonna ohjelmaviikon aikana huomion keskipisteinä loistavat lisäksi itseoikeutetusti Alvar Aalto -kohteet Villa Mairea Porin Noormarkussa sekä useat rakennukset Eurassa, joista tunnetuimpana Kauttuan Terassitalo. Molempiin kohteisiin järjestetään viikon aikana opastettuja vierailuja.

Porissa runsaasta tapahtumatarjonnasta voi nauttia vaikkapa Pori Sinfonietan illalliskonsertissa Noormarkun klubilla tai vierailulla Maire Gullichsen, Alvar Aalto ja Galerie Artek -näyttelyssä Porin taidemuseossa. Viikon aikana on luvassa ohjelmaa kaikenikäisille ja erilaisista aiheista kiinnostuneille, kun myös vauvoille järjestetään Aaltoileva muoto -työpajoja ja liikunnan iloa kokevat voivat heittäytyä tanssillisen Aalto zumban pyörteisiin. ”Poikkeuksellisen kevään jälkeen ihmiset varmasti kaipaavat jo kulttuuria ja tapahtumia. Olemme pyrkineet kokoamaan tapahtumaviikon ohjelmaan paitsi tiukasti Alvar Aaltoon ja arkkitehtuuriin liittyviä kokonaisuuksia, niin myös viikon teeman mukaisesti, arkisia, koko perhettä kiinnostavia ohjelmanumeroita, kertoo Porin kaupungin kulttuuriyksikön päällikkö Jyri Träskelin.



Euran KauttuallaAlvar Aallon suunnittelemat talot ja tilat ovat edelleen pääosin alkuperäisessä käytössään.”Tapahtumaviikolla moniin Aalto-kohteisiin ja muihinkin Ruukinpuiston yksityiskäytössä oleviin tiloihin pääsee kurkistamaan sisälle, kun ohjelmassa on mm. avoimet ovet Kauttuan yli-insinöörin talolla ja Jokisaunalla. Eurassa on erityisen paljon kiinnostavaa koettavaa Aallon asumisen ja sisustamisen ratkaisuista kiinnostuneille”, kertoo Euran kunnanjohtaja Juha Majalahti. Luvassa on myös elämyksellinen,koko perheelle sopiva Ruukinpuisto-kierros sekä sunnuntai-illan laulukierros samoissa maisemissa. Pääkirjastossa nähtävässä Arkielämän kuvia ja esineitä Aallon suunnittelemista taloista Kauttualla -näyttelyssä voi puolestaan matkata ajassa taaksepäin alueen menneitä vuosikymmeniä muistellen.

Alvar Aallon merkitys Satakunnassa linkittyy vahvasti A. Ahlström Oy:n historiaan. Aino ja Alvar Aallon hyvät henkilökohtaiset suhteet yhtiön johtajaan Harry Gullichseniin ja hänen vaimoonsa, taidemesenaattina tunnettuun Maireen loivat puolestaan mahdollisuuden luoda poikkeuksellisen modernin, mutta humanistisella otteella suunnitellun arkkitehtuurin helmen, Villa Mairean Porin Noormarkkuun. Euran Kauttualla Aallon laaja tuotanto liittyy alueen teollisuuden kehitykseen ja arkiseen elämään teollisuusyhteisössä. Sekä Porissa että Eurassa järjestetään Alvar Aalto -viikon aikana yleisöseminaari, jossa syvennytään kullekin paikkakunnalle ominaisiin arkkitehtuuri- ja kulttuurihistorian piirteisiin ja ajankohtaisiin aiheisiin.

Alvar Aalto -viikolla on siis tänäkin vuonna luvassa runsas tapahtumakimara, jonka ohjelmistoon voi kokonaisuudessaan tutustua osoitteessa: www.alvaraalto.fi/alvaraaltoviikko

Alvar Aalto -viikko kiertää vuorollaan Alvar Aalto -kaupungeissa ympäri Suomen. Tapahtumaviikon järjestelyistä vastaavat tänä vuonna Euran kunta ja Porin kaupunki yhdessä Alvar Aalto -säätiön sekä lukuisten yhteistyökumppanien kesken.



Seuraamme covid-19 -tilannetta ja viranomaisten suosituksia tapahtumien järjestämisen suhteen ja reagoimme mahdollisiin muutoksiin niiden vaatimalla tavalla.