Alviina Alametsä iloitsee komission esityksestä sukupuolittuneen väkivallan torjumiseksi: “Uuden, suostumukseen perustuvan ajan alku Euroopassa”

Sukupuolittunutta väkivaltaa torjuva direktiivi puuttuu lähisuhdeväkivaltaan, seksuaaliseen väkivaltaan ja verkkoväkivaltaan ja lisää uhreille tarjottavaa tukea ja suojelua. Verkossa tapahtuva seksuaalinen väkivalta, kuten ilman suostumusta lähetetyt intiimit kuvat, verkkoahdistelu ja verkossa tapahtuva yllyttäminen väkivaltaan tai vihaan, tulisivat myös jatkossa olemaan rikoksia. Myös naisten sukuelinten silpomista ehdotetaan direktiivillä kriminalisoitavaksi.

“Tämä on historiallinen askel kohti yhdenvertaisempaa Eurooppaa. Sukupuolittunut väkivalta on yleistä koko Euroopassa ja onkin korkea aika, että asiaan puututaan koko EU:ssa. Tässä laissa näkyvät MeToo:n vaikutukset ja feministien ponnistelut vuosikausien ajalta. Laki on ollut myös Vihreiden keskeinen tavoite Euroopan parlamentissa, ja sen eteen on tehty paljon töitä”, Alametsä kertoo.

“Komission esitys direktiiviksi ei ole kuitenkaan täydellinen. Se ei tunnista riittävästi erityisesti transihmisiin tai muun- ja intersukupuolisiin henkilöihin kohdistuvaa väkivaltaa sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Jatkamme siis työtä tämän puolesta parlamentissa”, Alametsä toteaa.

“Toivon, että direktiivi saadaan hyväksyttyä ripeästi, ja että jäsenmaat kehittävät kansallista lainsäädäntöään sen mukaisesti viipymättä. Koskemattomuus kuuluu jokaiselle, ja sen tulee näkyä mahdollisimman pian lainsäädännössä koko EU:n laajuisesti. Vain kyllä on kyllä”, Alametsä päättää.