Alviina Alametsä vaatii oikeutta Vastaamon tietomurron uhreille - “Kriisi on edelleen käynnissä”

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron julkistamisesta on kulunut vuosi. Tietomurrossa yli 30 000 Vastaamon asiakkaan henkilö- ja potilastiedot varastettiin ja julkaistiin Tor-verkossa.



Alametsä sanoo edelleen saavansa uhreilta viestejä, jotka kertovat yhä jatkuvasta kriisistä.



“Uhrit, joiden joukossa on myös alaikäisiä, elävät jatkuvan psyykkisen tuskan ja epätietoisuuden kanssa. Potilastietojen lisäksi uhrien henkilötiedot paljastettiin, mikä lisää identiteettivarkausriskiä. Uhrien pitää myös itse maksaa luottokieltojen uusiminen”, Alametsä toteaa.



Rikosuhripäivystys ei tällä hetkellä voi auttaa tietomurron uhreja tapausten suuren määrän ja resurssien puutteen vuoksi. Uhrien on haastavaa saada neuvontaa tilanteeseensa.



Myös vahingonkorvausten vaatiminen Vastaamon konkurssipesästä on haastavaa, eikä tieto vahingonkorvausten hakemisesta tavoittanut suurta osaa uhreista ajoissa.



“Oikeusjärjestelmä ei suojele riittävästi verkossa tapahtuvien rikosten uhreja. Lainsäädäntö ja tukipalvelut tulee uudistaa välittömästi niin, että tietoturvarikoksen kohteeksi joutunut voi hakea korvauksia, saada oikeusapua, suojelua ja psyykkistä apua.” Alametsä sanoo.



“Rikoksen tekijät on saatava kiinni ja mielenterveyden tietosuojaa täytyy vahvistaa. Ilman EU:n tietosuoja-asetusta tietomurrosta ei edes tiedettäisi”, Alametsä toteaa.