Älvsbytalo Oy keskittää tuotannon Ruotsin talotehtaille ja keskeyttää tilapäisesti Kauhajoen talotehtaan tuotannon 1.1.2024 alkaen

Talopakettien markkinat käyvät kuumana – Älvsbytalo ei ole lähtenyt hinnankorotuksiin mukaan 13.9.2021 14:06:05 EEST | Tiedote

Rakennustutkimus RTS Oy:n mukaan talopakettimarkkina on kuumentunut jo liikaa. Talojen kysyntä on koronan myötä kasvanut reippaasti, ja samaan aikaan rakennusmateriaalit ovat kallistuneet rajusti. Tämä on aiheuttanut merkittäviä korotuksia talopakettien hintoihin. Älvsbytalon toimintamalli on alalla poikkeuksellinen, eikä se ole lähtenyt mukaan hinnankorotuksiin.