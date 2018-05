Älvsbytalon muuttovalmis talopaketti Saara näyttää mallia tehokkaaseen tilasuunnitteluun

Uusi talopaketti Saara on 85-neliöinen, muuttovalmis omakotitalo, jossa hyvä suunnittelu korvaa suuret neliöt. Avarien oleskelutilojen ja energiatehokkuutensa ansiosta Saara on pätevä ratkaisu myös vapaa-ajankodiksi. Uutuusmalli Saaran toimitukset alkavat marraskuun 2018 alusta. Saaran edullinen hinta muuttovalmiina on ennen juhannusta tilaaville vain alk. 133 870 euroa. Hintatarjous on voimassa 30 ensimmäiselle. Hinta sisältää muuttovalmiin talon, sekä myös perustukset asennettuina ja rahdin.

Saara 4 h + k + sauna 85,0 m², kerrosala 100,0 m².

– Yhä useammat asiakkaat etsivät mieluummin tehokkaita neliöitä kuin suurta kokoa, kertoo Älvsbytalon myyntijohtaja Petri Torvinen. – Esimerkiksi viime vuonna lanseeraamamme pikkutalo Siiri nousi heti hyvin suosituksi, hän jatkaa. – Moni asiakas kuitenkin kaipasi yhtä huonetta lisää, vaikkapa makuuhuoneeksi tai kodin harrasteille. Nyt nämä toiveet on kuultu ja toteutettu. Saarassa on avaran keittiö-oleskelualueen lisäksi vielä 3 huonetta, 2 wc:tä, sauna ja vaatehuone. – Isot ikkunat tuovat valon ja ympäröivän luonnon kauniisti sisätiloihin, ja kevään tullen ovet avautuvat suoraan oleskelutiloista terasseille, kuvailee Älvsbytalon Petri Torvinen uutuustalon ratkaisuja. Älvsbytalot ovat lähes nollaenergiataloja Saara täyttää sekä omakotiasujan että vapaa-ajanviettäjän toiveet. Vapaa-ajankodeilta vaaditaan usein täydellisiä nykyaikaisen omakotitalon ominaisuuksia. Energiatehokkuus on yksi tärkeimmistä kriteereistä silloin, kun kakkoskotia halutaan käyttää ympäri vuoden. – Älvsbytalot ovat lähes nollaenergiataloja. Talojen seinärakenne on massiivinen, ne ovat tiiviitä ja kaikissa on poistoilmalämpöpumppu, kertoo Torvinen. Poistoilmalämpöpumppu ottaa sisäilman lämpöenergian talteen ennen kuin se puhalletaan ulos. Pumppu hyödyntää myös ihmisten, eläinten, valaisimien ja sähkölaitteiden tuottaman lämpöenergian. Poistoilman energiasta saadaan hyödynnettyä jopa 80 %. Lisäksi pumppu pitää sisäilman laadun erittäin hyvänä. Pohjoismaisuus tiukentaa vaatimuksia Älvsbytalo on Ruotsin suurin pientalovalmistaja. Taloja myydään Ruotsin ja Suomen lisäksi myös Norjassa. Suomessa Älvsbytalot tehdään Kauhajoen talotehtaalla, valvotusti kuivissa sisätiloissa. Talot tuodaan rakennuspaikalle valmiina elementteinä ja viimeistellään tontilla muuttovalmiiksi. – On ollut mielenkiintoista seurata, miten pohjoismainen toiminta vaikuttaa talojen suunnitteluun, taustoittaa Petri Torvinen. – Koska Älvsbytalot ovat joka maassa samanlaisia, ne suunnitellaan aina juuri kaikkein tiukimpien vaatimusten mukaan, on sitten kyse rakentamismääräyksistä, esteettömyydestä tai sääoloista. Kaikkien tiukimmat vaatimukset esimerkiksi lumikuormien kannalta ovat Norjassa, joten rakennamme Suomenkin talot näiden vaatimusten mukaan. Paras asiakastyytyväisyys ja parhaat maksuehdot Älvsbytalon asiakkaat eivät maksa talostaan mitään, ennen kuin toimitus ja työn laatu on hyväksytty lopputarkastuksessa. Tämän jälkeen astuvat voimaan 2 vuoden tuotetakuu ja 10 vuoden rakennetakuu. Laatua seurataan tarkasti koko tuotantoprosessin ajan. Huolellinen rakentamisen ja palvelun laatu heijastuvat myös Älvsbytalon ostajien asiakastyytyväisyyteen. – Asiakkaiden tyytyväisyys Älvsbytaloon on ollut alan kärkitasoa jo vuosikymmenten ajan, kertoo tutkimusjohtaja Jaakko Jussila Rakennustutkimus RTS Oy:stä. – Nyt viimeisimmässä tutkimuksessa Älvsbytalo oli peräti jokaisessa ominaisuudessa ykköspaikalla, mikä on huikean hyvä tulos. Puolueettoman Rakennustutkimus RTS Oy:n tekemä tutkimus mittaa asiakkaiden tyytyväisyyttä talotoimitukseen, talomyyjään, talotehtaaseen ja pystytykseen. Lisätietoja: Älvsbytalo Oy, myyntijohtaja Petri Torvinen, puh. 020 7939 621, petri.torvinen@alvsbytalo.fi Rakennustutkimus RTS Oy, tutkimusjohtaja Jaakko Jussila, puh. 040 9005 610 Tutkimuslähde: Rakennustutkimus RTS Oy Omakotirakentajatutkimus 2017/18 RV

