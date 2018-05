Älvsbytalos inflyttningsklara huspaket Saara visar hur en effektiv planlösning ser ut

Älvsbytalon muuttovalmis talopaketti Saara näyttää mallia tehokkaaseen tilasuunnitteluun 2.5.2018 12:58 | Tiedote

Uusi talopaketti Saara on 85-neliöinen, muuttovalmis omakotitalo, jossa hyvä suunnittelu korvaa suuret neliöt. Avarien oleskelutilojen ja energiatehokkuutensa ansiosta Saara on pätevä ratkaisu myös vapaa-ajankodiksi. Uutuusmalli Saaran toimitukset alkavat marraskuun 2018 alusta. Saaran edullinen hinta muuttovalmiina on ennen juhannusta tilaaville vain alk. 133 870 euroa. Hintatarjous on voimassa 30 ensimmäiselle. Hinta sisältää muuttovalmiin talon, sekä myös perustukset asennettuina ja rahdin.