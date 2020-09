Älykkäät liikennevalot edellytys itseohjautuvalle liikenteelle – Salo ja Lieto ensimmäiset uuden teknologian kohteet Suomessa

Teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia turvalliselle ja tehokkaalle liikennevirtojen ohjaamiselle ja auttaa samalla kaupunkien hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Älykkään liikenteenohjauksen asiantuntija Dynniq on julkaissut uuden sukupolven liikennevalo-ohjauskojeen, jossa keskiössä ovat tietoturva sekä rajapintojen avoimuus. Tämä mahdollistaa datan hyödyntämisen ilmastoystävällisen ja sujuvan liikenteen varmistamiseksi aivan uudessa mittakaavassa – nyt ja tulevaisuudessa. Ensimmäisenä ohjauskojeita on otettu Suomessa käyttöön liikenteenohjausyhtiö ITM Finlandin kohteissa Salossa ja Liedossa sekä Tampereen kaupungin kohteissa.

Edellinen Dynniqin liikennevalojen ohjausteknologia on peräisin 2000-luvun alkupuolelta, jolloin ei voitu vielä edes kuvitella kaikkea sitä, mikä on tänä päivänä täysin mahdollista liikenteenohjauksessa. Perinteisesti liikennevalojen ohjaus on perustunut yhden risteyksen mahdollisimman tehokkaaseen ohjaukseen, pääosin risteykseen kiinteästi asennettujen ilmaisimien avulla.

Mitä enemmän tulevaisuudessa kulkuneuvoihin tulee älyä, sitä oleellisempaa on, että ajoneuvo saa tietoa etukäteen myös liikennevaloista. Dynniqin uusi FlowNode-ohjauskoje tukee uusimpia ajoneuvoteollisuuden älyliikenteen standardeja. Tämä mahdollistaa tulevaisuudessa esimerkiksi liikennevalojen tiedon välittämisen itsestään ajaville ajoneuvoille.

FlowNode kytkeytyy pilviarkkitehtuuriin, jolla liikennevalo-ohjaukseen voidaan tuoda entistä enemmän tietoa. Tiedon avulla voidaan puolestaan optimoida ja priorisoida liikenteen sujuvuutta halutulla tavalla. Dynniqin adaptiivisillä liikenteenohjausjärjestelmillä voidaan luoda koko kaupungin kattavia liikenteenohjauskokonaisuuksia ja saada liikenteestä merkittävästi entistä sujuvampaa sekä vähäpäästöisempää.

Avoin rajapinta, avoimet mahdollisuudet

FlowNode -ohjauskojeen avoimet rajapinnat mahdollistavat liitynnät lähes mihin tahansa järjestelmään, jolloin esimerkiksi viranomaiset voivat kerätä liikennedataa helpommin ja tehdä päätöksiä siihen pohjautuen tai hyödyntää sitä vaikkapa automaattisten ajoneuvojen käyttöönoton suunnittelussa. Rajapinnat mahdollistavat myös datan tarjoamisen palveluna liikennesuunnittelun tarpeisiin.

Aiemmin liikennevalojärjestelmät ovat olleet suljettuja ja tietyn toimittajan teknologiaan sidottuja.

”Haluamme olla muuttamassa markkinaa avoimemmaksi, sillä uskomme, että avoimesta yhteistyöstä syntyy paljon uusia, yhteiskuntaa ja ilmastoa hyödyttäviä ratkaisuja. FlowNode-ohjauskoje voi esimerkiksi keskustella suoraan autojen kanssa, jolloin autot voivat tehdä ajoneuvon päästöt minimoivia toimenpiteitä”, yksikön päällikkö Tuomo Eloranta Dynniqiltä kertoo.

Standardoitua tietoturvaa

Tietoturva on noussut merkittäväksi asiaksi myös liikennevalokojeissa, kun kojeita yhdistetään muihin tietojärjestelmiin esimerkiksi joukkoliikenne- ja hälytysajoneuvoetuksien toteuttamisen takia. FlowNode on ensimmäinen ISO27001-vaatimukset täyttävä liikennevalo-ohjauskoje.

”FlowNode on kehitetty Euroopan markkinoille ja se täyttää kaikki kansalliset ja kansainväliset liikennevalokojeille asetetut vaatimukset. Liikennevalokojeiden tapaan FlowNode on pitkän elinkaaren laite. Edellinen EC-2 ohjauskojeemme on ollut markkinoilla noin 15 vuotta. Uusista kehittyneistä ominaisuuksistaan huolimatta FlowNode on erittäin hintakilpailukykyinen laite”, Eloranta sanoo.

Kaikille sujuvampaa liikennettä adaptiivisella ohjauksella

Dynniqin adaptivinen liikenteeohjaus imFlow on liikennevalojen ohjausjärjestelmä, joka tekee liikennevalojen ohjauksesta entistä tehokkaampaa. Perinteisestä risteyskohtaisesta ohjauksesta poiketen imFlow pyrkii kokonaisen alueen liikennevalojen mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.

Järjestelmä optimoi liikennevalojen käyttöä niin, että tavoitteena voi olla esimerkiksi joukkoliikenteen mahdollisimman hyvä aikataulussa pysyminen ja ajoneuvojen pysähdysten välttäminen. Tällöin järjestelmä mallintaa reaaliaikaisesti liikennettä ja ennustaa tehokkaimman liikennevalo-ohjauksen, jolla tavoitteisiin päästään. Adaptiivisen liikenteenohjauksen on arvioitu sujuvoittavan liikennettä vähintään 10 %:a niillä liikennemuodoilla, joihin sitä halutaan optimoida.

Adaptiivinen ohjaus mahdollistaa hyvin myös sujuvuuden parannuksia erilaisille käyttäjäryhmille. Tampereella esimerkiksi tulevan Tampereen Raitiotien liikenteen sujuvuus on ensiarvoisen tärkeää. Tällaiseen FlowNode-ohjauskoje sopii erinomaisesti.

”Kun kaikki liikennevalokojeet keskustelevat keskenään, adaptiiviseen järjestelmään jatkuvasti päivittyvä tieto raitiovaunujen sijainnista saa liikennevalot suosimaan raitiovaunun kulkusuuntaa niin, että se pysyy aikataulussaan. Tämän lisäksi Tampereella on käytössä pyöräilijöiden liikkumisen sujuvuutta parantava, liikennevaloissa etuisuuksia pyytävä CrossCycle-sovellus”, Eloranta kertoo.