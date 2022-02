Älykotijärjestelmä Wiser mukana Elisa Viihteen uudessa Jälkeläiset-televisiosarjassa

Schneider Electricin ja Neptonin kumppanuus tuo modernin työajanseurannan pilvipalvelut tarjolle asiakkaille 1.2.2022 09:00:00 EET | Tiedote

Etätyön ja liikkuvan työn yleistyessä perinteinen päätelaitteisiin perustuva työajanseuranta ei pysy ajan tasalla eikä tue yritysten tarpeita. Työajanhallinnan päivittäminen Schneider Electricin Esmikko-järjestelmästä uuteen aikaan onnistuu nyt Neptonin ratkaisulla. Pilvipalvelussa työaikojen hallinta onnistuu helposti ajasta ja paikasta riippumatta. Automaatioratkaisuihin erikoistunut Schneider Electric ja henkilöstöhallinnan palveluita tarjoava suomalainen Nepton Oy ovat tehneet yhteistyösopimuksen. Yhteistyö varmistaa työajanseurannan sujuvan jatkumisen yrityksissä, joissa on aiemmin ollut käytössä Schneiderin Esmikko-järjestelmä. – Kumppanuuden myötä Esmikon työajanseuranta voidaan modernisoida nykyaikaisella, kotimaiset työaikalait huomioivalla pilvipohjaisella ratkaisulla. Monessa kohteessa on tarve käyttää perinteisiä työaikapäätteitä ja myös tämä on jatkossa mahdollista. Joustavien seurantatyökalujen tarve on korostunut erityisesti etätyön yleistyessä, sanoo tuoteryhmäpäällikkö