Älyllistä kestävyyttä tavoiteltava – Tuore tutkimus määrittelee taiteessa tuotettavan tiedon erityisluonteen

Aura Seikkula esittelee väitöstutkimuksessaan älyllisen kestävyyden (Intellectual Sustainability) käsitteen. Hän määrittelee kestävyyden eri älyllisyyksien vastavuoroisuutena. Seikkulan väitöskirja on tietoteoreettinen tutkimus taiteen tietoa tuottavasta erityisluonteesta.

Seikkulan mukaan laajempi kestävyyden tavoitteiden ymmärtäminen on välttämätöntä ilmastokriisin aikakaudella.

– Arkemme on digitalisoitunut ja toimintamme kytkeytynyt erottamattomasti tekoälyyn. Tavoitellessamme kestävämpää tulevaisuutta, meidän on huomioitava kaiken toimintamme yhteys tekoälyyn.

– Myös taide, sen tekeminen ja kokeminen, on digitalisoitunut. Tekoäly haastaa kuva- ja sisällöntuotannon nopeudellaan, skaalautuvuudellaan ja helppoudellaan.

Älyllinen kestävyys toteutuu taiteessa vastavuoroisena tiedontuotantona inhimillisen älyllisyyden ja tekoälyn välillä. Seikkulan mukaan inhimillisen älyn ja tekoälyn eroavaisuudet määrittyvät Martin Heideggerin poiēsis ja technē käsitteiden kautta. Poiēsis hyödyntää toiminnassaan technēä.

–Taide on älyllisyytemme huipentuma. Tekoälyn moninaistuessa, voimme vapautua perinteisistä tuotannollisista haasteista ja keskittyä merkitysten luomiseen.

Tutkimus määrittelee taiteen tiedollisia erityispiirteitä tuoden ne laajemman filosofisen, epistemologisen keskustelun piiriin niin tiedosta kuin tiedon luonteesta. Keskeisintä älyllisyyden määrittelyssä on taiteen ja sen tekemisen ymmärtäminen merkitystä tuottavana toimijuutena.

Seikkula kirjoittaa yhtälön, jonka tuloksena voimme määritellä tietoa viitekehyskohtaisesti.

Taiteellisella tiedolla on siten oma erityispiirteensä yhteisesti määriteltynä, merkityksiä tuottavana jatkumona.

YTM Aura Seikkulan filosofian väitöskirjan "The Curatorial Épistémè. An epistemological concept analysis on the meaning creating agency in arts" tarkastustilaisuus pidetään 19.3.2021 alkaen klo 12. Vastaväittäjänä toimii Prof.Dr. Sabine Flach (University of Graz) ja kustoksena professori Mikko Yrjönsuuri (Jyväskylän yliopisto).

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Yleisö voi seurata tilaisuutta verkosta, osoite on https://r.jyu.fi/dissertation-seikkula-190321.

Kustoksen puhelinnumero, johon yleisö voi tilaisuuden lopussa esittää mahdolliset kysymyksensä, on 0400 247 476.

Linkki väitöskirjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8554-7

Taustatietoja:

Aura Seikkula on nykytaiteen kansainvälinen asiantuntija. Hän on toiminut kuraattorina eri näyttely- ja tapahtumatuotannoissa sekä taidemarkkinoilla yli 20ssä maassa, kuudella mantereella. Hän on luennoinut kansainvälisesti taiteesta ja filosofiasta sekä kirjoittanut laajalti kuvataidekriitikkona, ammatillisena kouluttajana sekä taidejulkaisujen toimittajana.

Seikkula on perustanut SKY Suomen Kuraattorien Yhdistyksen ja yhdysvaltalaisen CPR Curatorial Program for Research tutkimusresidenssiohjelman. Seikkula työskentelee Taiteen edistämiskeskuksessa Taiteilijan asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan kehittämisohjelmassa sekä neuvonantajana suomalaisen teknologiatalon Arilynin kehittämälle Virtual Art Gallerylle.

Lisätietoja:

Aura Seikkula, aura.seikkula@gmail.com, +358 50 4753 185

Viestinnän asiantuntija Anitta Kananen, puh. +358 40 8461395, anitta.kananen@jyu.fi