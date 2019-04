Amarillo haastaa ruokien kotiinkuljetuspalvelut: kotoakuljetuspalvelu Noutaja Jyväskylässä toukokuun ensimmäisenä viikonloppuna

OSUUSKAUPPA KESKIMAA

Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä yli 600 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 130 000. Keskimaa työllistää lähes 2000 keskisuomalaista.







AMARILLO

Amarillolla on 21 ravintolaa Suomessa ja yksi Tallinnassa. Uuden Amarillon ytimessä ovat elämyksellisyys, The Table -ateriakokemus, jaettavat meksikolaishenkiset ruoat sekä Amarillon suositut burgerit. Käynnissä olevan uudistuksen tavoitteena on rakentaa Amarillosta ainutlaatuinen ravintola, joka yhdistää niin ystävät kuin tuntemattomat ja tarjoaa aina uusia elämyksiä.

www.amarillo.fi