AMASON, ACID ARAB, GRANDE MAHOGANY, LXANDRA, THE HOLY, XYSMA ja lukuisat muut esiintyjät täydentävät Kesärauhan artistikattausta!

Ensimmäisenä vuotena ennakkoon loppuunmyyty Kesärauha laajenee ja saa jatkoa 5.-6.6.2020 - Tanskalainen indierockjätti MEW pääesiintyjäksi! 7.11.2019 13:02:36 EET | Tiedote

Turkulainen indie- ja vaihtoehtomusiikin festivaali Kesärauha on tullut jäädäkseen. Heti ensimmäisenä vuonna hyvissä ajoin ennakkoon loppuunmyyty tapahtuma järjestetään toistamiseen. Ensi vuonna Kesärauhaa vietetään Turun Vanhalla Suurtorilla 5.-6.6.2020. Tapahtuman ulkomaiseksi pääesiintyjäksi julkistetaan tänään tanskalainen indierockjätti MEW, joka soittaa Kesärauhassa kokonaisuudessaan klassikkoalbuminsa "And The Glass Handed Kites". Kotimaisina pääesiintyjinä nähdään Olavi Uusivirta sekä Ruusut. Festivaali laajenee uuden lavan myötä Katedralskolanin sisäpihalle.