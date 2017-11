Ambientia laajentaa yhteistyötään Digitan kanssa: Arvostamme Digitan joustavaa, nopeaa ja suoraviivaista konesalipalvelua

Cloud-, PaaS- ja räätälöityjä verkkopalveluita kokonaispalveluina tarjoava Ambientia Oy ja Digita Oy laajentavat yhteistyötään. Ambientia on jo viisi vuotta käyttänyt Digitan konesalipalveluja. Ambientia on 153 työntekijää työllistävä kasvuyritys, joka tarjoaa asiakkailleen sovellusten alustaksi myös luotettavaa infraa ja ajan tasalla oleva tietoturvaa.

”Ambientialle on aivan keskeistä tarjota asiakkailleen kokonaispalvelua, joka on aina asiakkaiden saatavilla. Luotettavan ja vikasietoisen infrastruktuurin osana hyödynnämme Digitan korkeatasoisia colocation-konesalipalveluja”, kertoo Ambientian Cloud Services -palveluista vastaava Matias Mäkinen. ”Meille on lisäksi ensiarvoisen tärkeää kilpailukykyisten hintojen ohella saada joustavaa, nopeaa ja hyvää henkilökohtaista palvelua ilman turhia, monimutkaisia prosesseja”, jatkaa Mäkinen.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että olemme olleet Ambientian luottamuksen arvoisia, ja pitkä yhteistyömme laajenee edelleen. Ambientia kuten monet Digitan Data Center -asiakkaat arvostavat palvelumme luotettavuutta ja sijaintia erinomaisten yhteyksien äärellä. Pasilan mediakampuksella sijaitsevat konesalimme tarjoavat digitaalisten palveluiden vaatimaa reagointikykyä ja erinomaista vasteaikaa”, kertoo Digitan Data Center -palveluista vastaava johtaja Fredrik Brunberg. ”Mikäli tänä päivänä haluaa tarjota parasta mahdollista asiakaskokemusta palveluiden käyttäjille, on data sijoitettava sinne missä sitä kulutetaan. Näin toimii myös asiakkaamme Ambientia”, jatkaa Brunberg.

Digitan juuri valmistuneet uudet konesalitilat soveltuvat erityisesti Internet-palveluntarjoajille, sisällöntuottajille ja SaaS-palveluntarjoajille, joilla on kireimmät vaatimukset latenssin ja yhteyksien suhteen. Digitan konesalista on monipuoliset ja erinomaiset yhteydet kaikkialle maailmaan. Pasilassa sijaitsee tieto- ja internetliikenteen yhdysliikennepiste FICIX eli saatavilla on kaikkien keskeisimpien operaattoreiden yhteyspalvelut. Digitan konesalipalvelut täyttävät vaativimpienkin asiakasryhmien turvallisuus- ja käytettävyysvaatimukset. Konesalin sähkönsyöttö on moninkertaisesti varmistettu. Helsingin kaupungin kaukokylmäverkkoon liitetty sali on energiatehokkuudeltaan huippuluokkaa.

