Amerikan alkuperäisväestöön kuuluva esikoiskirjailija Tommy Orange kirjamessuille, Sofi Oksanen haastattelee

Tommy Orange on osittain arapaho, osittain cheyenne, mutta hän kutsuu itseään intiaaniksi. Cityintiaaneiksi hän kutsuu myös palkitun ja kiitetyn esikoisromaaninsa Ei enää mitään päähenkilöitä, sillä he ovat kadottaneet identiteettinsä. Tommy Orange vierailee Helsingin virtuaalisilla kirjamessuilla torstaina 22.10. klo 18.30. Hän keskustelee Sofi Oksasen kanssa identiteetistä ja kaunokirjallisuudesta romaaninsa Ei enää mitään pohjalta. Keskustelu on livemuotoinen.

Ei enää mitään seuraa kahdentoista urbaanin intiaanin valmistautumista Oaklandin stadionilla pidettävään suureen powwowiin. Jacquie Red Feather on juuri raitistunut ja haluaa löytää hylkäämänsä perheen. Dene Oxendene taas yrittää koota elämänsä enon kuoleman jälkeen ja menee hänen muistokseen töihin powwowiin. Neljätoistavuotias Orvil osallistuu perinnetanssinäytökseen ensimmäistä kertaa elämässään. Rujot hahmot – juopot, raitistuneet juopot, gangsterit ja pitkään kärsineet isoäidit – asettavat oman kulttuurinsa jatkuvasti kyseenalaiseksi. Yhdessä kertojien äänistä muodostuu kaupunki-intiaanien kurimuksesta laulava kuoro, joka yrittää tulla toimeen tuskallisen historian, kauneuden ja henkisyyden, uhrausten ja sankaruuden kanssa. Ei enää mitään on kirjallinen mestariteos, täysin unohtumaton kirja. Tommy Orange (s. 1982) on kotoisin Kalifornian Oaklandista. Hän on valmistunut Institute of American Indian Artsista. Orangelle myönnettiin esikoisromaanistaan American Book Awards vuonna 2019. Lisätiedot Tommy Orange: Ei enää mitään

Suomentanut Jussi Korhonen Julkaistaan 22.10., mediakappaleita ja pdf-vedoksia saatavana Tommy Orange vierailee Helsingin virtuaalisilla kirjamessuilla torstaina 22.10. klo 18.30. Hän keskustelee Sofi Oksasen kanssa identiteetistä ja kaunokirjallisuudesta romaaninsa Ei enää mitään pohjalta. Keskustelu on livemuotoinen, ja media voi esittää haastattelijalle kysymyksiä. Myös etähaastattelut mahdollisia.

