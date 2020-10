Amerikkalainen tuotanto innostui Tampereesta – kansainvälinen elokuva kuvataan kokonaan Suomessa

Tampereella kuvataan sci-fi-trilleri Dual, joka on ensimmäinen kokonaan Suomessa kuvattava Hollywood-tuotanto. Tuotanto työllistää noin 100 suomalaista elokuva-alan ammattilaista. Tuotannon tulovaikutus Suomessa ja Tampereella lasketaan miljoonissa.

Loka-marraskuussa 2020 Tampereella kuvattavaa elokuvaa tähdittävät Jumanji: Welcome to the jungle -elokuvasta tuttu Karen Gillan, Emmy-voittaja ja El Camino: A Breaking Bad -elokuvassa näytellyt Aaron Paul sekä Beulah Koale, joka on nähty muun muassa sarjassa Hawaii Five-0. Elokuvan ohjaaja-käsikirjoittaja Riley Stearns tuottaa elokuvan yhdessä XYZ Filmsin ja Lee Kimin kanssa. Elokuvan tuotantopalvelut tarjoaa Film Service Finland. XYZ Films rahoittaa elokuvan IPR.VC -sijoitusyhtiön avulla.

Elokuva kertoo parantumattomasti sairaasta naisesta (Gillan), joka päättää kloonata itsensä helpottaakseen läheistensä tuskaa menehtymisensä jälkeen. Nainen kuitenkin toipuu, ja ongelmaksi muodostuu kloonin poistaminen. Lopulta tilanne johtaa tuomioistuimen määräämään kaksintaisteluun.

– Olemme innoissamme, että pääsemme työskentelemään Rileyn ja hänen mahtavan luovan tiiminsä kanssa. XYZ on tehnyt suuren panostuksen, ja on kunnia tuoda Suomeen maan ensimmäinen korkeatasoinen Hollywood-tuotanto, sanoo Aram Tertzakian tuotantoyhtiö XYZ Filmsiltä. – Vietettyäni Tampereella yli kuukauden, olen edelleen vaikuttunut kaupungista. Tampere on muokannut elokuvaa tavoin, joita en olisi käsikirjoitusta laatiessani pystynyt kuvittelemaan. Olen innoissani, että saan näyttää yleisölle maailman, jonka olemme luoneet täällä elokuvaa varten, ohjaaja-käsikirjoittaja Riley Stearns kertoo.

Tuotanto on Suomelle merkittävä avaus Yhdysvaltojen markkinoille

Elokuva kuvataan kokonaisuudessaan Tampereella. Tuotanto työllistää myös kotimaisia elokuvantekijöitä, ja elvyttää näin koronasta kärsinyttä alaa. Business Finlandin ja Tampereen tuotantokannustimet olivat merkittävässä osassa elokuvan tuotannon saamisessa Suomeen. Myös suomalaiset pääomasijoittajat ovat lisänneet kansainvälistä kiinnostusta Suomea kohtaan ja tässä tuotannossa IPR.VC-sijoitusyhtiöllä oli keskeinen rooli. Tuotannon Suomeen neuvottelivat Film Tampereen Ilkka Rahkonen ja XYZ Filmsin Nick Spicer.

– Näin merkittävän tuotannon saaminen Suomeen on erinomainen esimerkki siitä, kuinka Suomen kaltaisessa ammattitaitoisessa, matalan hierarkian maassa saadaan yhteistyöllä isoa aikaiseksi. Business Finlandin AV-kannustin luo taloudellisen insentiivin tulla Suomeen ja meille on tärkeää, että amerikkalaistuotannolle syntyy kuva turvallisesta, toimivasta ja tehokkaasta tuotantopalvelukokonaisuudesta. Elokuva- ja sarjatuotannot hyötyvät rahoituksen lisäksi Suomessa samoista asioista kuin kansainväliset matkailijatkin: meillä on tarjota luonto- ja erämaakohteita sekä raikkaita kaupunkimiljöitä, joihin pääsee helposti toimivan infrastruktuurin ansioista, toteaa Finland Promotion Servicen johtaja Paavo Virkkunen Business Finlandista. – Dual on merkittävä asia Suomelle ja Tampereelle. Olen tyytyväinen, että kannustimen ansiosta Tampereesta on tullut kansainvälinen tuotantokaupunki, joka avaa uusia markkinoita koko maalle, kertoo Film Tampereen ohjelmajohtaja Ilkka Rahkonen. – Elokuvien, dokumenttien, sarjojen ja animaatioiden tekemiseen on Suomessa erinomaiset edellytykset ei pelkästään alan osaamisen näkökulmasta vaan myös Suomen toimintaympäristön turvallisuuden ansiosta. Poikkeuksellisesta pandemiatilanteesta huolimatta, olemme onnistuneet alan toimijoiden yhteistyöllä luomaan Suomeen sellaiset olosuhteet, että maa on joustava ja turvallinen paikka kansainväliselle tuotannolle, korostaa neuvotteleva virkamies Petra Tarjanne, työ- ja elinkeinoministeriön Innovaatiot ja yritysrahoitus -yksiköstä.

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Business Finlandissa työskentelee 750 asiantuntijaa 44 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. businessfinland.fi

Business Finlandin Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin edistää av-alan ekosysteemin kehittymistä houkuttelemalla ulkomaisia tuotantoja toteutettavaksi Suomessa. AV-tuotantokannustin on enintään 25 prosentin maksuhyvitys Suomessa toteutetun tuotannon kustannuksista.

Film Tampere on elokuvakomissio, joka on osa Tampereen seudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tamperetta. Sen tehtävänä on kehittää alueen audiovisuaalista alaa ja tarjota seudulle sijoittuville tuotannoille palveluita koko tuotannon ajan. https://filmtampere.com/fi/film-tampere/

Tampereen tuotantokannustin mahdollistaa 10-15 % palautuksen Tampereen seudulla syntyneistä tuotantokuluista. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat muun muassa palvelujen ja tavaroiden ostot, välineistön vuokraus ja Tampereen seudulle maksetut palkat.

XYZ FILMS on audiovisuaalisia sisältöjä tuottava yritys, jonka missio on inspiroida kuvallisten tarinoiden kertojia ympäri maailmaa. Itsenäisenä tuotantoyhtiönä ja maailmanlaajuisena myyntiyhtiönä yritys tunnistaa lahjakkaat elokuvantekijät ja herättää heidän tarinansa eloon. XYZ:n perustivat vuonna 2008 Nate Bolotin, Nick Spicer ja Aram Tertzakian. XYZ voitti vuonna 2017 Sundance Grand Jury Prize -palkinnon Macon Blairin I don’t feel at home in this world anymore -elokuvasta. http://xyzfilms.com/

