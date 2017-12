Amiedu ja ManpowerGroup yhteistyöhön – organisaatioiden osaamisen varmistamiseen uutta tukea

ManpowerGroup® on henkilöstö- ja työvoimaratkaisujen sekä ulkoistettujen palveluratkaisujen asiantuntija, kehittäjä ja tuottaja. Yhtiö työllistää joka päivä 600 000 ihmistä eri osaamisalueilla ja toimialoilla 80 maassa. Manpower®, Experis®, Right Management® ja ManpowerGroup® Solutions palvelevat 400 000 asiakasorganisaatiota tarjoamalla niiden muuttuviin työvoimatarpeisiin kattavan valikoiman HR-ratkaisuja – henkilöstövuokrauksesta rekrytointiin ja ulkoistetuista palveluratkaisuista uramuutospalveluihin. Pohjoismaissa ja Baltiassa yhtiö on markkinajohtaja. Vuonna 2017 ManpowerGroup on valittu seitsemännen kerran World’s Most Ethical Companies® -listalle sekä yhdeksi Fortune’s Most Admired Companies -yhtiöksi. Lue lisää yhtiön toiminnasta ja palveluista osoitteessa www.manpowergroup.fi

Amiedu® on Suomen johtava ammatillinen aikuiskouluttaja ja työelämän kehittäjä. Amiedu auttaa sekä työyhteisöjä että yksilöitä saavuttamaan muutospäämääränsä. Tunnemme työelämän ja tarjoamme lisäarvoa tuottavia palveluratkaisuja osaamisen ja prosessien kehittämiseen. Keskitymme asiakkaille lisäarvoa tuottavaan toimintaan. Palveluratkaisumme vaikuttavuus muodostuu pitkäjänteisen kumppanuuden, yrityksien muutoksen hallintaa tukevien räätälöityjen konsultointi-, valmennus- ja koulutusratkaisujen, kattavan tuotevalikoiman ja kilpailukykyisen hinnoittelun avulla. www.amiedu.fi