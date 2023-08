Ammattikorkeakoulu on kilpailukykyinen työpaikka korkeatasoisille tutkijoille

Kuka ottaa koppia vankien palveluista? 30.5.2023 09:15:00 EEST | Tiedote

Suomen vankiloista vapautuu vuosittain noin 5 000 vankia. Eri selvityksien ja tutkimuksien mukaan yli 80 prosenttia vankeusrangaistuksen suorittaneista on päihderiippuvaisia ja lähes jokaisella on erilaisia mielenterveyden häiriöitä. Ilman asuntoa vapautuvia on 30 prosenttia. Laurea-ammattikorkeakoulussa rikosseuraamusalalle kouluttautuneiden kokemusasiantuntijoiden mukaan rikostaustaisille ja vangeille suunnatuissa palveluissa on kehittämisen varaa.