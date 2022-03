Ammattiliitto JHL:n edustajisto hylkäsi kunta-alan sovintoesityksen  

– Käytännöllisesti katsoen sovintoesityksessä yksikään tavoitteemme ei toteutunut kunnolla. Meillä ei ollut minkäänlaisia edellytyksiä hyväksyä esitystä, kommentoi JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

JHL:n tavoitteena on saada kunta-alalle monivuotinen palkkaohjelma, jonka avulla turvattaisiin matalapalkkaisten alojen nykyistä parempi palkkakehitys. Palkkaohjelmaa ei valtakunnansovittelijan esityksessä ollut lainkaan.

– Sovintoesityksessä ehdotettiin kaksivuotista ratkaisua, jossa ensimmäisen vuoden palkankorotus olisi ollut naurettava yhden prosentin yleiskorotus ja yhden prosentin paikallisesti jaettava erä. Toinen vuosi olisi ollut vähintään yhtä naurettava: yhden prosentin yleiskorotus ja 0,9 prosentin paikallisesti jaettava erä. Kun palkkaohjelmaa ei esityksessä ollut lainkaan, tällaiset korotusprosentit eivät meille yksinkertaisesti riitä. Inflaatio laukkaa nyt niin voimakkaasti, että se syö korotukset jo ennakkoon, Niemi-Laine kritisoi.

Ammattiliitto JHL:n puheenjohtajan mukaan myöskään tulevaa kunta-alan ja hyvinvointialueiden neuvottelujärjestelmää koskevat esitykset ja alan eri työehtosopimusten sisältöjä koskevat esitykset eivät vastanneet likikään JHL:n tavoitteita.

Kunta-alan lakkosuma toteutumassa huhtikuussa

Sovintoesityksen hylkäys merkitsee sitä, että ammattiliitto JHL:n julistamat painostustoimet jatkuvat. Mikäli uusista työehdoista ja kunnollisista palkankorotuksista ei synny sopua, lakot ja ylityö- ja vuoronvaihtokiellot toteutuvat. JHL on valmis laajentamaan ja lisäämään painostustoimia tarvittaessa. Jäsenille maksetaan lakkokorvausta 160 euroa/päivä.

Koko kunta-alaa koskeva viikon mittainen ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa 4.4.

Kahden päivän mittainen lakko alkaa Turussa ja Oulussa 6.4.

Viikon mittainen lakko alkaa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa 19.4.

JHL on jo aiemmin vauhdittanut neuvotteluita lakoilla sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielloilla. JHL on järjestänyt kunta-alaa koskevat lakot Rovaniemellä ja Jyväskylässä 23.3.–24.3. Parhaillaan lakko on käynnissä Tampereella ja Kuopiossa 29.–30.3.

Ensimmäinen koko kunta-alaa koskenut ylityö- ja vuoronvaihtokielto oli 7.–13.3. ja toinen 21.3.–27.3.

Kunta-alan sopimuksista neuvottelevat palkansaajien pääsopijajärjestöt Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty), JUKO ja Sote ry (Super, Tehy, SPAL) Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa.

