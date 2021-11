Ammattiliitto Jyty aloittaa lakon Arkea Oy:ssä keskiviikkona 17.11.

Arkea Oy suunnittelee jälleen kerran työnantajaliiton vaihtoa ja työntekijöiden siirtoa halvempiin työehtosopimuksiin. Edellisen kerran työehdoista neuvoteltiin syksyllä 2019, jolloin Arkean kanssa tehtiin paikallinen sopimus.



– Ammattiliitto Jyty ei tule sallimaan sopimusshoppailua Arkea Oy:ssä eikä muissa Turun kaupungin omistamissa yhtiöissä, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima korostaa.



Työehtosopimuksen vaihtuminen heikentäisi rajusti jo ennestään matalapalkkaisten työntekijöiden ansioita ja muita työehtoja. Ammattiliitto Jyty ei voi hyväksyä työehtojen heikennyksiä sopimusshoppailulla, vaan on pakotettu puolustamaan jäseniään lakolla.



Lisätietoja medialle:



Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi



Lisätietoja Jytyn jäsenille:



Kimmo Hollmén, Alueasiamies, Jytyn Turun toimipiste, puh. 040 556 1809, kimmo.hollmen@jytyliitto.fi



Maiju Sinisalo, Jytyn pääluottamusmies Arkeassa, puh. 050 523 3813, maiju.sinisalo@arkea.fi



Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.