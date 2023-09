Ammattiliitto Jyty: Pirkanmaan hyvinvointialueen rajut säästöt vaarantavat hyvinvointipalvelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen (Pirha) aluehallitukselle esitetään sopeutustoimia, joiden yhteenlaskettu henkilöstön vähennystarve on jopa 500 henkilötyövuotta. Yhteistoimintaneuvottelujen piirissä on koko henkilöstö. Säästöjä haetaan nopealla aikataululla: tavoitteena on vähentää hyvinvointialueen kuluja 42 miljoonaa euroa jo vuonna 2024. Pirhan aluehallitus päättää yt-neuvottelujen aloittamisesta maanantaina 11. syyskuuta.

– Toivomme työnantajalta malttia katsoa kokonaisuus läpi. Hyvinvointialueen organisoituminen on vielä kesken, ja jos nyt tehdään massiivisia henkilöstövähennyksiä, ne vaikeuttavat entisestään Pirhan toimintaedellytyksiä. Alueen hyvinvointipalveluissa vähennykset näkyvät väistämättä, kommentoi Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.

Ammattiliitto Jyty selvitti alkuvuonna 2023 jäsentensä tyytyväisyyttä hyvinvointialueuudistuksen sujuvuuteen. Pirkanmaalla arviot olivat keskimäärin muuta maata heikommat. Jyty edustaa hyvinvointialueella muun muassa tukipalvelu- ja hallintotehtävissä työskenteleviä.

– Jo silloin vastauksissa korostui, että hyvinvointialueen prosesseissa on runsaasti keskeneräisyyttä ja epäselvyyttä. Hyvinvointialueuudistus on lisännyt henkilöstön työmäärää ja vastuuta. On hyvin vaikea nähdä, miten näistä jo hyvin tiukoille vedetyistä resursseista voitaisiin säästää, Voima sanoo.

Pirkanmaan hyvinvointialueen jytyläinen pääluottamusmies Kari Hämäläinen pitää 500 henkilötyövuoden säästötavoitetta rajuna.

– Aikataulu tuntuu todella nopealta ja varhaiselta. Ensin pitäisi saada Pirha pakettiin ennen kuin nähdään, missä todelliset säästötarpeet ovat. Ennen kuin päätetään henkilöstövähennyksistä, on ensiarvoisen tärkeää katsoa kaikki muut säästömahdollisuudet läpi, Hämäläinen sanoo.

– Henkilöstölle nämä uutiset ovat luonnollisesti hyvin raskaita. He ovat venyneet hyvinvointialueuudistuksessa valtavasti, ja nyt tulee tieto vähennyksistä. Huoli omasta ja työkavereiden puolesta on kova, Hämäläinen toteaa.

Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Jytyn pääluottamusmies Kari Hämäläinen, Pirkanmaan hyvinvointialue, puh. 040 806 2347, kari.hamalainen@pirha.fi

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.