Ammattiliitto Jytyn liittovaltuusto puolustaa kunta-alan sopimusjärjestelmää

Jytyn liittovaltuusto korostaa, että tähän asti kunta-alan neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä on toiminut hyvin ja työehtokiistoista on kyetty löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.



Jytyn liittovaltuusto pitää hyvin yllättävänä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallituksen päätöstä aloittaa paikalliset sopimusneuvottelut yhden sopijajärjestön kanssa samanaikaisesti, kun valtakunnalliset neuvottelut ovat käynnissä. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on todennut, että tällainen sopimus olisi laiton.



Jytyn liittovaltuusto huomauttaa, että paikallinen sopiminen on toki mahdollista, mutta vain silloin, kun kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa. Kukaan ei estä sopimasta paikallisesti paremmista palkoista ja työehdoista kuin mitä työehtosopimuksilla määritellään.



Jytyn liittovaltuusto toteaa, että paikallinen sopiminen on erinomainen tapa huomioida paikalliset erityisolosuhteet, mutta sen pohjana on oltava voimassa oleva valtakunnallinen virka- ja työehtosopimus. Valtakunnallisten työehtoneuvottelujen hajauttaminen paikallistasolle ei palvele minkään osapuolen etua. Eripuran lisäksi se aiheuttaa valtavan määrän lisätyötä esimerkiksi luottamusmiehille paikallistasolla.



Ammattiliitto Jytyn liittovaltuusto muistuttaa myös, että terveydenhuollon piirissä toimii hoitohenkilöstön lisäksi muitakin ammattiryhmiä, kuten terveydenhuollon sihteerit ja osastonsihteerit, palkanlaskenta-, talous- ja henkilöstöhallinto, välinehuoltajat ja laitoshuoltajat, ICT-palvelut, kiinteistönhoito ja ruokahuolto. Hoitohenkilöstö ei kykene työskentelemään yksinään, ja kokonaisuuden kannalta tämän tukipalveluhenkilöstön rooli on aivan yhtä tärkeä kuin hoitohenkilöstönkin.



Samaan aikaan julkisessa keskustelussa on unohdettu lähes täysin sosiaalialan ammattilaiset, jotka työskentelevät mm. sosiaalityössä ja -ohjauksessa, kuntoutuksessa, perhetyössä, kotipalveluissa, omaishoidossa, asumispalveluissa, laitospalveluissa, päihde- ja mielenterveystyössä ja perheneuvonnassa. Työvoima- ja resurssipula koskettaa aivan yhtä lailla sosiaalialaa kuin terveysalaa ja kaikki nämä alat pitää huomioida neuvottelupöydässä.

Jytyn tavoitteena on koko kunta-alan henkilöstöä koskeva monivuotinen palkkaohjelma. Tämä olisi ollut tarjolla sovittelulautakunnan rakentamassa sovintoesityksessä, jonka kunnan pääsopijajärjestöistä hyväksyivät JAU (Jyty ja JHL) sekä JUKO.

Jyty edustaa kaikkia kunta-alan työntekijöitä. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus.



Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi