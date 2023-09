Ammattiliitto Pro: työttömyysturvalain vastuuton muutosesitys pitää palauttaa valmisteluun

Finnair purkanut laittomasti yhteistoimintaedustajana toimineen työsuojeluasiamiehen työsuhteen 31.7.2023 12:02:59 EEST | Tiedote

Finnairin koneita huoltava Finnair Technical Services on tänään ilmoittanut purkavansa Ammattiliitto Pron jäsenen työsuhteen. Jäsen on toiminut työntekijöiden enemmistön yhteistoimintaedustajana, vaalitoimikuntien vahvistamana työsuojeluasiamiehenä sekä ITA ry:n ammattiosaston puheenjohtajana. Pron näkemyksen mukaan irtisanominen on laiton ja siihen liittyy myös vahva syrjintäepäily.