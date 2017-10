Ammattiliitto Pron Malinen: Kaikki asiantuntijat koulutettava digiosaajiksi

Esitys työaikalaiksi vaarantaa työmarkkinakierroksen edellytykset 1.9.2017 08:30 | Tiedote

Esitys uudeksi työaikalaiksi on epäonnistunut. Lakiesitys on keskeiseltä sisällöltään liian tulkinnanvarainen, lisäksi lakiesitys on ristiriidassa työturvallisuuslain kanssa. -Pelkään pahoin, että tämä lakiesitys kaikessa epämääräisyydessään sabotoi syksyn neuvottelukierroksen jo ennen kuin neuvottelut ehtivät kunnolla edes alkaa, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen toteaa.