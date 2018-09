Ammattitaidon EM-kilpailu EuroSkills: morsiuskimppuja, talonohjausjärjestelmiä ja paprikajälkiruokaa

Nuorten ammattitaidon euroopanmestaruuskilpailun EuroSkillsin kolmas ja viimeinen kilpailupäivä on käynnissä Budapestissa. Suomesta kilpailuun osallistuu 25 nuorta oman ammattinsa huippuosaajaa. Lauantai-iltana tiedetään, miten suomalaisnuoret menestyivät kilpailussa.

Suomalaiskilpailijat osallistuvat yhteensä 22 lajiin. Tehtäviä ja töitä on siis monenlaisia. Jokaisessa lajissa pyritään pitämään viime hetken jännitys yllä. Vaikka kisatehtävän olisi saanut tietää jo etukäteen, siihen tulee vielä paikan päällä muutoksia. Osa tehtävistä on sellaisia, että kilpailijat ovat tehneet niitä paljon työelämässä, osaa taas on varta vasten harjoiteltu kisaa varten.

Tehtävät tulevat oikeasta työelämästä

Sakari Luukkonen ja muut sähköasennuksen EM-tittelistä kisaavat tekevät kolmen kisapäivän aikana yhden ison asennustyön, jossa on mukana itse fyysisen asennuksen lisäksi ohjelmointia.

−Teemme kokonaisvaltaisen talonohjausjärjestelmän, johon liittyy katkaisijoiden ja painikkeiden yhdistelemistä ja myös ilmastointi. Asiakkaalle tämä näkyy järjestelmänä, jossa kotiin tullessa saa yhdestä napista painamalla esimerkiksi tietyt valot ja ilmastoinnin päälle ja verhot auki. Ja tarvittaessa vaikka televisionkin päälle, Luukkonen kertoo.

Hitsaus-lajissa tehdään hitsauskokeita, jotka pitää oikeassa työelämässä suorittaa ennen kuin saa tehdä tiettyjä hitsaustöitä. Kisatyö kattaa monta erilaista vaativaa hitsauksen osa-aluetta. Suomen Miika Viitala joutuu kisassa siis todelliseen tulikokeeseen.

Autoasennuksessa tehdään töitä ihan oikeiden autojen kanssa, jotka on ajettu messuhalliin. Sen sijaan automaatioasennuksessa paikalla ei ole oikeita pyykinpesukoneita, vaan ne on tuotu työpisteeseen yksittäisinä osina. Simulaatiossa tehtävänä on ohjelmoida pesukone, jolla voidaan myös värjätä vaatteita, kertoo Suomen kilpailija Samu Lahti.

Astianpesukone on mukana myös robotiikkalajissa, jossa tehtävänä on ohjelmoida robotti, joka osaa siirtää astioita pöydältä astianpesukoneeseen. Kaikkea ohjelmointia ei ehditä tehdä paikan päällä, vaan kilpailijat Alexander Goldhill ja Eetu Silvennoinen ovat tehneet Suomessa puoli vuotta töitä ohjelmoiden robottia kisakuntoon. Paikan päällä ohjelmointiin tulee vielä viime hetken muutoksia, jotka tulee toteuttaa.

Oikeita asiakkaita ja irtopäitä

Monet EuroSkills-kilpailun lajit ovat asiakaspalvelulajeja. Niissä osa töistä tehdään oikeille asiakkaille.

Hiusmuotoilussa Karoliina Tolvi tekee pari työtä päivässä, ja mukana on niin naisten kuin miesten hiusten käsittelyä. Joihinkin töihin on annettu ohjeet täsmälleen ja niitä pitää noudattaa millintarkasti. Joissakin taas tehdään tehtävä inspiraatiokuvien perusteella. Hiusmuotoilussa noin puolet töistä tehdään oikeille asiakkaille ja puolet niin sanottuihin harjoituspäihin, joissa mallinuken hiuksiin on käytetty oikeaa hiusta.



Myös kauneudenhoidossa työt tehdään oikeille asiakkaille. Jasmin Vuorio ja kilpakumppanit tekevät kokonaisvaltaisesti erilaisia hoitoja, esimerkiksi vartalo-, kasvo- ja käsihoitoja. Tänä vuonna he tekevät erityistehtävän, jossa asiakkaalle pitää suunnitella kynnet ja meikki 80-luvun tyyliin.



Paikalliset materiaalit aiheuttavat haasteita



EuroSkills-kilpailussa paikallisuus ja kilpailun järjestävä maa näkyvät usein kisatehtävissä. Suomen maalari Reetta Härkönen maalaa yhtenä työnään seinälle valtavan Unkarin vaakunan.

Paikalliset raaka-aineet näkyvät kokkilajissa, joissa Kaisla Heimala ja muut kilpailijat kehittävät jokainen itse reseptin tekemäänsä jälkiruokaan, jossa pitää olla päärynää ja paikallista paprikaa. Leipuri Kati Mikkonen taas käyttää työssään jauhoja, joita Suomessa ei käytetä. Erilainen koostumus vaikuttaa taikinan koostumukseen ja paistoaikoihin.

Kivitöissä Ilmari Manner joutuu käyttämään paikallista kiveä, joka käyttäytyy eri tavalla kuin Suomessa normaalisti käytettävät kivet. Onneksi kilpailijat saivat päivää ennen näytepalan, jonka työstämistä pystyi hiukan kokeilemaan etukäteen.



Hotellin asiakaspalvelussa tehtävät tehdään demo-hotellissa, jossa käytetään paikallista varausjärjestelmää. Suomen kilpailija Alex Laine kävi kesällä tutustumassa kyseiseen järjestelmään Budapestissa. Samalla hän tutustui paikallisiin nähtävyyksiin, jotta osaa kertoa niistä kilpailussa.

Inspiraatiomusiikkia ja yllätysmateriaaleja



Erityisesti luovien alojen tehtäviin saa ottaa mukaan myös oman taiteellisen näkemyksen. Muoti ja vaatetus -lajissa kilpailijoiden piti valita jokin musiikkikappale, jossa esiintyy sana rain, ja sen inspiroimana suunnitella ja tehdä sadetakki. Suomen tiimin Melissa Kuisman ja Reetta Immosen valinta oli Auroran Runaway.

Floristiikassa kilpaileva Josefiina Kivero taas tekee kolmen kisapäivän aikana useita työtä. Erilaisia tekniikoita voi harjoitella etukäteen, mutta tarkat tehtävänannot saadaan vasta paikan päällä. Esimerkiksi tiedetään, että tehdään morsiamelle koriste, mutta vasta paikan päällä kilpailijat näkevät, millaisen puvun kanssa koristetta käytetään. Jotkut tehtävät ovat täysin yllätyksiä.

−Tänä vuonna kilpailijat saivat tehtäväkseen tehdä kukista joko korun tai vyön. Tehtävänanto ja materiaalit kerrottiin kilpailijoille noin kaksi minuuttia ennen kuin tehtävän tekeminen alkoi, kertoo lajin suomalainen tuomari Katri Gummerus.

EuroSkills Budapest 2018

Budapestissa 25.–29.9.2018 järjestettävä kilpailu on järjestyksessään kuudes EuroSkills-kilpailu. Kilpailu alkaa avajaisilla, joita seuraa kolme kilpailupäivää. Neljäntenä päivänä on vuorossa palkintojenjako ja päättäjäiset. Kilpailijat saavat tietää sijoituksensa vasta päättäjäisissä.

Kilpailuun osallistuu yli 500 nuorta osaajaa 28:sta Euroopan maasta. Lajeja kilpailussa on 40, ja Suomi osallistuu 22 lajiin. Suomen joukkueessa on 25 kilpailijaa. Lajeja, joihin Suomi osallistuu, ovat muun muassa autoasennus, robotiikka, hiusmuotoilu, ravintolapalvelu, elektroniikka ja hotellin asiakaspalvelu.

Suomi on osallistunut EuroSkills-kilpailuihin alusta saakka eli vuodesta 2008. Suomi oli perustamassa WorldSkills Europe -järjestöä ja on mukana sen hallituksessa. Vuosien kuluessa Suomi on saavuttanut EuroSkills-kilpailussa yhteensä 24 kultaa, 24 hopeaa, 28 pronssia ja 30 diplomia (suoritus yli lajin keskiarvon).

