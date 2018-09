Ammattitaidon EM-kilpailu EuroSkills: Suomen joukkueelle yksi kulta ja neljä pronssia

Nuorten ammattitaidon euroopanmestaruuskilpailu EuroSkills on päättynyt Budapestissa. Suomesta kilpailuun osallistui 25 nuorta oman ammattinsa huippuosaajaa. He saavuttivat yhteensä viisi mitalia ja kuusi Medallion for Excellence -tunnustusta lajin keskiarvoa paremmasta suorituksesta.

Suomen joukkueen parhaat pisteet ja kultamitalin floristiikassa sai Josefiina Kivero. Josefiina on koulutukseltaan puutarhuri ja floristi. Hän työskentelee Kukka-Ulvilassa ja suorittaa floristimestarin ammattitutkintoa Keudassa. Pronssille ylsivät Kaisla Heimala kokkilajissa, Aino Takala lähihoitajalajissa, Joonatan Kivelä elektroniikassa ja Samu Lahti automaatioasennuksessa. Heimala on valmistunut kokiksi Perho Liiketalousopistosta ja työskentelee ravintola Savoyssa. Takala on valmistunut lähihoitajaksi ja ylioppilaaksi Stadin ammattiopistosta, ja työskentelee HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksessa. Kivelä opiskelee OSAOssa sähkö- ja automaatioasentajaksi ja suorittaa samalla myös ylioppilastutkinnon. Lahti on valmistunut Sataedusta automaatioasentajaksi ja opiskelee nyt Tampereen ammattikorkeakoulussa sähkö- ja automaatiotekniikkaa. Kilpailussa jaetaan lisäksi Medallion for Excellence -tunnustus kilpailijoille, jotka ovat saavuttaneet oman lajinsa keskiarvoa paremman tuloksen. Suomen joukkueesta tunnustuksen saivat:

maalaus- ja tapetointi: Reetta Härkonen, Riveria

verkkosivujen tuottaminen: Joel Koch, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

ravintolapalvelu: Suvi Minkkinen, Gradia

hiusmuotoilu: Karoliina Tolvi, Salon seudun ammattiopisto

huonekalupuuseppä: Isak Lukkarinen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

autoasennus: Arttu Kivenmäki, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu Koko Suomen joukkueen pistekeskiarvo oli 689,41 ja joukkue sijoittui mitalipisteissä sijalle 7 yhteensä 28 maan joukosta. Ammattitaidon EM-kilpailu EuroSkills järjestettiin Budapestissa 25.–29.9.2018. Kilpailuun osallistui yli 500 nuorta osaajaa 28:sta Euroopan maasta. Lajeja kilpailussa oli 40, ja Suomi osallistui 22 lajiin. Suomen joukkueessa oli 25 kilpailijaa. Suomi on osallistunut EuroSkills-kilpailuihin alusta saakka eli vuodesta 2008. Suomi oli perustamassa WorldSkills Europe -järjestöä ja on mukana sen hallituksessa. Vuosien kuluessa Suomi on saavuttanut EuroSkills-kilpailussa yhteensä 24 kultaa, 24 hopeaa, 28 pronssia ja 30 diplomia (suoritus yli lajin keskiarvon). Kilpailijoiden haastattelupyynnöt ja lisätietoja Joukkue lähtee kotimatkalle Budapestista sunnuntaiaamuna kello 11 ja saapuu Helsinkiin iltapäivällä kello 15. Viestintäpäällikkö Katja Katajamäki, katja.katajamaki@skillsfinland.fi, 040 7320691.

