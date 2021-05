Ammattitaitokilpailuissa murretaan ammatillisten alojen segregaatiota

Taitaja-kilpailu tehdään kestävästi 18.5.2021 14:48:35 EEST | Tiedote

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden huomioon ottaminen on osa tulevaisuuden ammattilaisuutta. Myös Taitajan kilpailulajeissa asia on huomioitu tehtävissä ja arviointikriteereissä. Esimerkiksi matkailussa, puhdistuspalveluissa ja talonrakentamisessa kestävällä toiminnalla on iso rooli.