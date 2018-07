Amnesty International: Trumpin ja Putinin palautettava Venäjän ja Yhdysvaltojen uskottavuus vastuullisina kansainvälisinä toimijoina

Vladimir Putinin ja Donald Trumpin on hyödynnettävä Helsingin huippukokous ja tartuttava polttaviin ihmisoikeuskysymyksiin. Presidenteillä on mahdollisuus palauttaa uskottavuutensa vastuullisina kansainvälisinä toimijoina, uskoo Amnesty International maanantain huippukokouksen alla.

Amnestyn mukaan Venäjän ja Yhdysvaltojen presidenttien tulisi asettaa kansainvälinen pakolaistilanne ja Syyrian sota agendansa kärkeen. Agendalla tulisi olla myös heidän omissa maissaan tapahtuvat ihmisoikeusloukkaukset.

”Putin ja Trump ovat romuttaneet ihmisoikeuksia. Heidän politiikkansa on johtanut perheiden hajoamisiin, lasten sulkemiseen häkkeihin, jatkuviin hirveyksiin Syyrian pitkittyneessä sodassa ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten kidutukseen ja tappamiseen Tšetšeniassa, vain muutamia mainitakseni”, sanoo Frank Johansson, Amnesty International Suomen osaston toiminnanjohtaja.

”Huippukokous tarjoaa molemmille presidenteille mahdollisuuden muuttaa suuntaa ja alkaa johtaa myötätunnolla ja oikeudenmukaisuudella”, Johansson sanoo.

Amnestyn mukaan hyvä alku olisi puuttua Syyrian pakolaistilanteeseen, jonka molemmat päämiehet ovat tähän asti laiminlyöneet. Yli 12 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa sodan seurauksena.

Venäjällä syyrialaisten on käytännössä mahdotonta saada turvapaikkaa: vain kaksi syyrialaista on saanut maassa pakolaisaseman vuoden 2011 jälkeen. Trumpin hallinto on pienentänyt pakolaiskiintiön kokoa merkittävästi, ja Yhdysvallat ottaa vastaan vähemmän kiintiöpakolaisia kuin vuosiin.

Samaan aikaan Putin ja Trump ovat yhdessä vastuussa Syyriassa jatkuvasta konfliktista ja siviilien kuolemista. Venäjän on lopetettava Syyrian hallituksen tukeminen sotarikoksissa. Yhdysvaltain johtaman liittouman on tunnustettava vastuunsa siviiliuhreista Raqqan kaupungin piirityksessä.

Molemmat johtajat ovat aiheuttaneet kärsimystä myös kotimaissaan. Presidentti Putinin vallan alla on heikennetty perustavanlaatuisia oikeuksia. Poliisiasemilla ja vankiloissa on todistettu kidutusta ja valtion johdolla syyllistytään homofobiaan ja äärimmäiseen väkivaltaan seksuaalivähemmistöjä kohtaan Tšetšeniassa.

Venäjä on myös vastuussa lukuisista ihmisoikeusloukkauksista Ukrainassa. Poliittisin perustein vangittu krimealainen elokuvaohjaaja Oleg Stensov on ollut kaksi kuukautta nälkälakossa vastustaakseen kymmenien ukrainalaisten pidätyksiä Venäjällä.

Presidentti Trump puolestaan on vastuussa tuhansien lasten erottamisesta vanhemmistaan, kun väkivaltaa ja vainoa pakenevat perheet ovat yrittäneet hakea turvaa Meksikon ja Yhdysvaltojen rajalla.

”Molemmilla johtajilla on valinnan paikka: he voivat auttaa Syyrian konfliktin lopettamisessa ja suojella omien kansalaistensa oikeuksien toteutumista, tai he voivat kääntää katseensa pois siitä inhimillisestä kärsimyksestä, jota heidän politiikkansa on ollut aiheuttamassa”, Frank Johansson toteaa.

Johansson muistuttaa myös Suomen presidentin merkittävästä roolista tapaamisen isäntänä. Sauli Niinistö voisi vahvalla kannanotolla osoittaa johtajille, mihin leiriin Suomi kuuluu.

”Niinistön olisi hyvä muistuttaa kansainvälisten sopimusten noudattamisesta, joka on suurvaltojenkin kannalta parempi vaihtoehto kuin kidutuksen salliminen ja sodan lakien jatkuva rikkominen”, Johansson sanoo.